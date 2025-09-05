Luciano Huck reage ao ver foto de Angélica com decote no limite

O apresentador Luciano Huck faz elogio para a esposa, Angélica, ao vê-la com vestido preto nada básico e com decote profundo

O apresentador Luciano Huck reagiu ao ver o novo álbum de fotos de sua esposa, a apresentadora Angélica. Ele ficou encantado ao ver a amada com um look poderoso e fez questão de elogiá-la.

Nas fotos, a loira surgiu com um vestido longo preto com decote profundo nas costas. O look foi usado por ela para a festa de aniversário do marido na mansão da família.

Nos comentários do post, Huck disse: “ Linda demais ”. Vale lembrar que os dois estão casados há 20 anos e tiveram 3 filhos.

Regra na casa de Angélica e Luciano Huck

A apresentadora Angélica revelou que está atenta a todos os detalhes para educar os filhos. Tanto que ela decidiu que todos vão jantar juntos à mesa e sem celular para fortalecer a conexão entre os membros da família. Inclusive, a estrela confessou que os herdeiros reclamaram um pouco, mas gostaram da ideia.

“Eles têm celular, mas na hora do jantar não [pode usar]. Porque a proposta é estar todo mundo junto, não dá para roubar no jogo. Foi um processo porque cada um tempo um horário, uma vida, uma namorada, tem gravação, viagem… Para conseguir aglutinar é difícil, mas é prazeroso. Eles entortaram a boca um pouquinho no começo por causa do esforço, mas hoje é uma coisa que eles pedem. Para você ver como um esforço, um empurrão, é necessário. A gente está aqui para realmente ensinar, não é para ficar bem na foto o tempo todo”, disse ela em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

Nas redes sociais, Angélica continuou o seu pensamento ao contar que realmente valoriza os momentos sem celular. “Na época da minha mãe, a refeição era o momento sagrado em que ela juntava todo mundo, e não tinha celular pra atrapalhar. Hoje em dia, com tanta distração, eu também faço questão de repetir esse ritual com meus filhos. Esses momentos juntos são o que a gente leva pra vida. A conexão que importa é a da mesa… não a do wi-fi. Esses momentos juntinhos são perfeitos, não é verdade???", refletiu.

