Angélica revela regra em sua casa: ‘Proibidíssimo'

Mãe de 3 filhos, a apresentadora Angélica surpreende ao revelar regra que tem em sua casa para unir a família

A apresentadora Angélica surpreendeu ao contar que tem uma regra dentro de sua casa. Mãe de 3 filhos, ela contou que decidiu que todos jantam juntos para que possam ter um momento em família.

Casada com Luciano Huck, ela disse que este momento é fundamental para ficar mais próxima de todos os integrantes da família e ainda revelou que o celular é um item proibido na hora do jantar.

"De um tempo para cá, com a vida muito louca, trabalhando muito — as crianças cada uma tem um horário de almoço e de atividades — a gente nunca conseguia, durante a semana, sentar à mesa para jantar junto. A gente estipulou que agora isso vai acontecer. E quando a gente determinou, a coisa começou a acontecer, mesmo com todo mundo tendo um horário doido. A gente gosta de jantar cedo, umas 19h30, mas já estamos jantando umas 21h porque todo mundo fica esperando. Estar na mesa só a gente, o núcleo [familiar], mudou a nossa relação. A gente sente isso [da refeição unir] na pele e na prática. Com filho adolescente, é difícil falar, mas ali na mesa fala, se abre", disse ela, segundo o site Quem.

E completou sobre a proibição do uso de celular. "Não pode celular, proibidíssimo. É um tempo de qualidade que a gente escolheu. Todo mundo está abrindo mão de alguma coisa para estar ali. É um momento especial. No começo, teve um 'ah, que saco'. Agora, eles querem porque sentiram o quanto é gostoso a gente estar nesse tempo de qualidade", afirmou.

Angélica e Luciano são pais de Joaquim, Benício e Eva.

Filhos de Angélica e Luciano Huck não querem ser apresentadores

Filhos de Luciano Huck e Angélica, os jovens Joaquim Huck e Benício Huck surpreenderam com a sinceridade em uma nova entrevista. Os dois marcaram presença em um evento na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 28, e foram questionados sobre a possibilidade de seguirem os passos dos pais como apresentadores de TV.

Sinceros, os dois negaram o desejo de se tornarem apresentadores. "Nenhum pouquinho. Eu acho muito legal o trabalho [como apresentador de TV], eu gosto muito de ver, mas eu não acho que é para mim”, disse Benício. Logo depois, Joaquim concordou com o irmão. "Não é a minha praia, de jeito nenhum. Mas eu gosto muito do trabalho, admiro, mas não é comigo”, afirmou.

Inclusive, os rapazes também falaram que não se consideram famosos. "Eu não sou famoso, eu não sou da mídia. Meus pais que são”, afirmou Joaquim. E Benício completou sobre estar na mídia. ”É algo que sempre esteve ali, mas é algo que não se acostuma 100%”, declarou.

