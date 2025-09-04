CARAS Brasil
Angélica choca com o look escolhido para o aniversário de Luciano Huck

Para a festa de aniversário de Luciano Huck, Angélica choca ao escolher vestido ousado; loira surpreendeu ao deixar parte do corpo de fora

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 10h59

Angélica choca com look para o aniversário de Luciano Huck
Angélica choca com look para o aniversário de Luciano Huck - Reprodução/Instagram

O aniversário de Luciano Huck foi nesta quarta-feira, 03, e Angélica caprichou no look para celebrar os 54 anos em uma festa com muitos famosos. Em sua rede social, a loira mostrou o vestido que escolheu para a ocasião.

Usando um modelo preto nada básico, a apresentadora chamou muita atenção ao deixar as costas de fora. Angélica elegeu um vestido longo, com mangas, coberto até o pescoço, mas com um recorte na parte de trás.

"Sempre bom celebrar a vida de quem a gente ama. Aniversário do meu amor, Luciano Huck", escreveu ela na legenda da sequência de fotos arrasadoras. Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. "Gata", definiram. "Que vestido hein? Mara", aprovaram outros o look.

Assim como Angélica, vários famosos capricharam no look para prestigiarem o aniversário de Luciano Huck. Atores, apresentadores, cantores e influenciadores marcaram presença no evento. Veja as fotos aqui!

Angélica faz declaração no aniversário de Luciano Huck

O aniversário de Luciano Huck foi nesta quarta-feira, 03, e a esposa do apresentador, Angélica, não deixou de fazer uma declaração na rede social. Já durante a madrugada, a famosa publicou um vídeo para homenageá-lo e mostrar todo seu amor por ele.

No registro, a loira colocou várias fotos de momentos especiais ao lado do marido, com quem teve os três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, e falou sobre estarem há duas décadas juntos, dividindo suas vidas.

"Meu amor, 54 anos e 20 ao meu lado. Risadas, aventuras e nossos três maiores presentes: Joaquim, Benício e Eva. Você é meu porto seguro e inspiração. Que venha mais saúde, leveza e brilho nos olhos. Te amo ontem, hoje e sempre. Feliz aniversário", escreveu na legenda.

Veja a declaração de Angélica no aniversário de Luciano Huck:

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

