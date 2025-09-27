Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre futuro no Dança dos Famosos após acidente

A musa fitness Gracyanne Barbosa falou pela primeira vez sobre seu acidente no 'Dança dos Famosos': 'Coração está apertadinho'

Gracyanne Barbosa reapareceu nas redes sociais na noite de sexta-feira, 26, para conversar com o público a respeito de seu quadro de saúde. A musa fitness precisou de atendimento médico após se acidentar durante as gravações do ‘Dança dos Famosos’, quadro do ‘Domingão com Huck’.

A famosa, que acabou rompendo o tendão de um dos joelhos, abriu o coração ao falar sobre o ocorrido e o futuro na competição de dança. De acordo com Gracyanne, ela está bem e segue esperando os resultados de exames para saber como será o tratamento e a recuperação.

“Passando para agradecer as milhares de mensagens de carinho e de preocupação e dizer que está tudo bem. De fato, eu machuquei ontem lá no Dança. Estava muito lindo, estava dançando lambada, superfeliz, conectada com meu parceiro, estava muito maravilhoso, mas essas coisas acontecem. Deus sabe de todas as coisas“, iniciou a musa fitness, contando que foi prontamente atendida pela Globo assim que sentiu o primeiro desconforto.

“ Obviamente que meu coração está apertadinho, porque quem me segue sabe o quanto eu estou feliz em participar do Dança. O elenco, a produção do Luciano [Huck] são maravilhosos e têm um acolhimento incrível. Fora que dançar é uma coisa que cura a alma. É uma das melhores coisas que já fiz na vida e estava me trazendo mais sentimento de felicidade“, desabafou ela.

Gracyanne Barbosa vai sair do Dança dos Famosos?

Em seguida, Gracyanne Barbosa explicou que seu futuro no ‘Dança dos Famosos’ ainda é incerto, uma vez que ela ainda não sabe se poderá fazer movimentos bruscos devido a lesão. Apesar disso, a musa fitness ressaltou que não ficará se lamentando e apenas aceitará caso precise sair da competição por recomendações médicas.

“Não estou aqui para reclamar. Tudo acontece por algum propósito. Se aconteceu, tinha que acontecer para me ensinar alguma coisa. Tenho certeza que vai dar tudo certo no final. Tenho certeza que vou me recuperar rápido também. É normal que eu esteja com um pouquinho de medo e receio, mas não tenho do que reclamar. A minha vida está sendo muito maravilhosa. Espero que eu consiga continuar no Dança “, declarou a famosa.

“ Mas, se não for dessa vez, será em uma próxima. Eu respeito muito vocês e por isso vim aqui falar. Tenho certeza que logo estarei de volta e mostrarei para vocês como será o processo de recuperação. Obrigada a toda a equipe [do Domingão], que já me mandou mensagem. Tenho muito mais para agradecer do que reclamar“, disse Gracyanne Barbosa, por fim.

O que aconteceu com Gracyanne?

Na noite de quinta-feira, 25, o colunista Lucas Pasin, do site Metrópoles, informou que Gracyanne Barbosa havia se lesionado durante as gravações do Dança dos Famosos. De acordo com o jornalista, a musa fitness precisou de atendimento médico em um hospital após romper o tendão do joelho.

Ao portal LeoDias, Gracyanne confirmou que fará uma cirurgia. “Achei que não fosse nada. O médico disse que perdi muita massa muscular, em cinco semanas foram quinze quilos, e isso sobrecarregou o tendão. É cirurgia“, declarou Gracyanne, revelando que o procedimento deve acontecer após o joelho desinchar.

Leia também: Gracyanne Barbosa surge mancando em vídeo após acidente no Dança dos Famosos