A musa fitness Gracyanne Barbosa atualizou os fãs sobre seu estado de saúde após um acidente durante as gravações do ‘Dança dos Famosos‘

A musa fitness Gracyanne Barbosa atualizou os fãs nesta sexta-feira, 26, sobre seu estado de saúde após um acidente durante as gravações do ‘Dança dos Famosos‘, quadro do programa ‘Domingão com Huck’. Ela sofreu um rompimento do tendão do joelho, recebeuatendimento médico em hospital e precisará passar por cirurgia.

“Achei que não fosse nada. O médico disse que perdi muita massa muscular, em cinco semanas foram quinze quilos, e isso sobrecarregou o tendão. É cirurgia”, disse Gracyanne ao portal Leo Dias. E ela ainda contou quando deve realizar o procedimento: “Quando desinchar”.

Gracyanne Barbosa surge mancando em vídeo

Anteriormente, na noite desta quinta-feira, 25, Gracyanne Barbosa marcou presença em uma festa com o elenco do Dança dos Famosos. A chegada da musa fitness ao evento foi registrada e compartilhada pelo professor de dança Diego Basilio, par de Wanessa Camargo na competição.

No vídeo, Gracyanne aparece mancando e com um curativo na perna, parcialmente coberto pela roupa. Recebida com carinho, ela contou com ajuda para descer um degrau. Mesmo assim, a famosa ainda conseguiu dançar de forma moderada ao reencontrar os colegas. “Manca, mas feliz por receber tanta gente incrível“, comentou ao repostar o vídeo.

O que aconteceu com Gracyanne Barbosa?

Vale destacar que Lucas Pasin, colunista do site Metrópoles, divulgou a informação sobre a lesão da participante do Dança dos Famosos. Segundo o jornalista, Gracyanne procurou atendimento médico depois de se acidentar durante a coreografia. A musa fitness pode precisar se afastar da competição para se concentrar na recuperação. A gravação realizada nesta quinta-feira, 25, vai ao ar no domingo, 28, e mostrará os participantes dançando o ritmo da lambada.

O emagrecimento de Gracyanne Barbosa

Na última segunda-feira, 22, Gracyanne Barbosa atualizou seus seguidores nas redes sociais sobre seu processo de perda de peso. A ex-BBB decidiu iniciar o processo de emagrecimento com o objetivo de melhorar sua performance na competição Dança dos Famosos, da Globo. Estou sentindo bastante diferença agora no Dança. Eu já perdi uns 14 quilos, muito mesmo”, revelou a famosa em seus stories.

Segundo Gracyanne, seu foco principal tem sido alcançar seu objetivo na competição, que é dançar da melhor forma possível e realizar os movimentos com máxima mobilidade. Dessa forma, ela explicou que, por isso, não se preocupa em olhar para o próprio corpo no espelho ou questionar sua aparência. Apesar de notar mudanças, como pernas mais finas, ela afirma que isso não importa, contanto que consiga executar a coreografia da melhor maneira.

A famosa ainda celebrou: “Tô muito focada no Dança e feliz em estar conseguindo alcançar o objetivo que me propus”, disse por fim em seus stories.

