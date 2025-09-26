Gracyanne Barbosa vai parar no hospital após a Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa corre risco de precisar de uma cirurgia após sofrer acidente na gravação da Dança dos Famosos desta semana

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi levada ao hospital após a gravação do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, nesta quinta-feira, 25. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Metrópolis, ela procurou o atendimento médico por causa de um acidente durante a coreografia.

O colunista informou que a morena sofreu um acidente na gravação e se lesionou. Ela contou que rompeu o tendão do joelho e está passando por exames no hospital. Inclusive, os médicos ainda não descartaram o risco de passar por uma cirurgia.

Além disso, Gracyanne pode ter que abandonar a Dança dos Famosos para se dedicar ao período de recuperação da lesão.

A gravação que foi feita nesta quinta-feira, 25, será exibida no domingo, 28, e mostrará os participantes dançando o ritmo de lambada.

Gracyanne Barbosa já perdeu 14 quilos na Dança dos Famosos

Nos últimos dias, a musa Gracyanne Barbosa surpreendeu ao contar que já perdeu 14 quilos durante os ensaios e apresentações da Dança dos Famosos, da Globo. Ela tinha o objetivo de emagrecer para ficar mais leve para executar as coreografias no programa.

“Estou sentindo bastante diferença agora no Dança. Eu já perdi uns 14 quilos, muito mesmo. Vocês me perguntam se eu estou achando meu corpo estranho. Honestamente gente, eu só penso no meu objetivo, e meu objetivo é conseguir dançar o melhor possível, realizar os movimentos [com melhor mobilidade]. Então, eu meio que nem olho muito no espelho”, disse Gracyanne. “To achando tudo igual, tô com as pernas finas? Tô com as pernas finas, mas desde que eu consiga dançar, tá tudo certo”, acrescentou ela.

De acordo com o registro, ela pesa 71,9 kg, menos do que antes quando entrou para a competição do Domingão do Huck, com 86,6 kg.