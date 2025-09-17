Fernanda Paes Leme revela mensagem de Luciano Huck após deixar Dança dos Famosos: ‘Gostaria’

Fernanda Paes Leme contou que recebeu uma mensagem de Luciano Huck, logo após sua eliminação da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, da Globo,

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme foi eliminada da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, da Globo, mas seguirá participando do programa até o final da competição. A partir deste domingo, 21, ela passará a conduzir entrevistas com os participantes fora dos estúdios, ideia que surgiu após uma mensagem do apresentador Luciano Huck, enviada logo após sua eliminação.

“No mesmo dia (da eliminação), o Luciano Huck me mandou mensagem falando: “Fê, gostaria que você pensasse em alguma coisa que pudesse fazer para continuar com a gente até o final”. Eu, que já estava voltando para São Paulo (onde mora) com o olho inchado de chorar, fiquei no Rio e tive reunião com ele e com a direção”, contou em entrevista ao jornal O Globo.

E complementou: “Elaborei várias ideias, e a gente vai realizar. Farei matérias especiais com todos eles, não só mostrar os bastidores. Vou sair um pouco do centro de treinamento. Todo domingo terá uma. Estarei no palco repercutindo. Quero abrir uma troca com o público, para mandarem também sugestões.”

O desabafo de Fernanda Paes Leme

Em um post nas redes sociais logo após sua eliminação, ela desabafou sobre como se sentiu ao sair da competição na repescagem. A estrela contou que não queria ter saído neste momento e que precisou de um tempo para chorar sozinha depois da gravação. “Assim que acabaram as gravações do #DançaDosFamosos, com o resultado da minha eliminação, eu me recolhi pra chorar sozinha. Chorei, chorei, chorei… Estava muito sensível com a presença do @gilbertogil e da @floragil_ no @domingao, com a minha saída (claro) e com o fato de que ia me separar tão prematuramente daquela turma toda. Eu não esperava e sentia que podia ter entregado muito mais”, disse ela.

A estrela contou que não queria ter saído neste momento e que precisou de um tempo para chorar sozinha depois da gravação. “Assim que acabaram as gravações do #DançaDosFamosos, com o resultado da minha eliminação, eu me recolhi pra chorar sozinha. Chorei, chorei, chorei… Estava muito sensível com a presença do @gilbertogil e da @floragil_ no @domingao, com a minha saída (claro) e com o fato de que ia me separar tão prematuramente daquela turma toda. Eu não esperava e sentia que podia ter entregado muito mais”, disse ela.

Leia também: Nicole Bahls dá a volta por cima no Dança dos Famosos e astróloga alerta: ‘Balanço’

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)