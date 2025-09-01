Fernanda Paes Leme desabafa: ‘Me recolhi para chorar sozinha’

Fernanda Paes Leme abre o coração ao falar sobre a tristeza de ser eliminada da Dança dos Famosos: ‘Eu não queria ter saído'

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme abriu o coração ao falar de sua eliminação da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo. Em um post nas redes sociais nesta segunda-feira, 1º, ela desabafou sobre como se sentiu ao sair da competição na repescagem.

A estrela contou que não queria ter saído neste momento e que precisou de um tempo para chorar sozinha depois da gravação. "Assim que acabaram as gravações do #DançaDosFamosos, com o resultado da minha eliminação, eu me recolhi pra chorar sozinha. Chorei, chorei, chorei... Estava muito sensível com a presença do @gilbertogil e da @floragil_ no @domingao, com a minha saída (claro) e com o fato de que ia me separar tão prematuramente daquela turma toda. Eu não esperava e sentia que podia ter entregado muito mais", disse ela.

Então, ela refletiu sobre o que viveu durante o tempo em que ficou no jogo e os desafios que enfrentou nos ensaios e apresentações. "O Dança foi um trabalho de dedicação incrível. Física e mental. Um desafio pra mim em muitos níveis. Ao mesmo tempo que eu sofria ao me separar da Pilar por dias, recebia tanto amor e carinho dos meus colegas (que viraram amigos) de competição. Isso me fortalecia. Me fez descobrir (ou redescobrir) uma Fernanda forte, dedicada ao novo, focada em processos. Fez meu olho voltar a brilhar. Sou outra! Eu não queria ter saído. Eu queria me desafiar mais e mais. Testar meus limites, descobrir novos roxos pelo corpo, sentir dores em lugares que eu nem sabia que podiam doer, fechar o olho pra dormir e ficar “pá, pá, pá...” passando a coreografia mentalmente. E foi tudo tão intenso que mesmo com pouco tempo no quadro, eu já sinto falta. Mas faz parte e a cada semana, alguém vai sentir isso também", afirmou.

Por fim, ela fez agradecimentos. "Mas esse post é pra agradecer a vocês que torceram, que me fizeram gargalhar e chorar de ontem pra hoje lendo os comentários, os memes, as hashtags, que vão sentir minha falta no programa e nos bastidores dele, que era sempre um grande surto. Ser acolhida pelo público é o desejo de todo artista e ontem eu senti isso. Ainda sinto. Obrigada, @lucianohuck pelo convite, obrigada, @nicolebahls, @dududancee_, @davidjunior, @ma.fernaandes, @fernandoperrotti, @luanpereiracantor, @jaqueparaense, nosso eterno Grupo B pelo companheirismo e amizade, obrigada a TODOS os outros competidores e professores, obrigada @carlinhosdejesus, @xorogan_zebrinha, @anabotafogooficial, @miltoncunhaoficial, obrigada a toda direção e produção do programa, obrigada ao figurino e maquiagem, obrigada @fisiopablo e mais uma vez e sempre, obrigada ao público!", finalizou.

Reveja as apresentações de Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca, que foram eliminadas da Dança dos Famosos:

Confira as notas da repescagem da Dança dos Famosos e a classificação final:

