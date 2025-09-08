Nicole Bahls dá a volta por cima no Dança dos Famosos e astróloga alerta: 'Balanço'

Após desbancar favoritos, Nicole Bahls pode vencer a Dança dos Famosos? A astróloga Vanessa Alvaiz faz uma análise sobre a influenciadora

A influenciadora Nicole Bahls (39) é um dos nomes mais falados do Dança dos Famosos e virou o jogo. Atualmente, como a terceira colocada do reality da chave A, a modelo recebeu elogios e conquistou a internet com seu carisma e superação. Em entrevista à CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz falou sobre a trajetória e possível triunfo da modelo.

Sempre se superando

Vanessa conta que o nome de Nicole traz uma energia que traz a ela o renascimento, ressoando com os momentos que ela passou no programa e mostrando a evolução da modelo: "O nome completo dela soma 13. O número 13 é o número da renovação. No Tarô, ele representa a carta da morte — mas no sentido simbólico, de transformação. A imagem é de um esqueleto com a foice revolvendo a terra. A Nicole carrega muito essa energia de renascimento. Algo morre e ela ressurge, sempre mais forte. Ela abre caminhos: vai cortando as ervas daninhas com a foice, limpando tudo, revolvendo a terra e lançando sementes que florescem depois. Essa força ela leva para as pessoas também."

Alvaiz completa: "Ela passa por situações difíceis, mas vai se levantando, cortando o que não serve, tirando o mal do caminho. Ela cativa com carisma e graça. A simplicidade dela encanta, convence e cativa, porque vem da essência do nome que recebeu dos pais e da numerologia. Nicole tem uma ausência do número 7 que tem a ver com não validar a intuição dela. Ela precisa validar mais isso. Pode ser que agora, no decorrer da vida, ela esteja mais focada nisso."

Desafios para a modelo

Sobre a missão de vida de Nicole Bahls, a especialista analisa que é um desafio complexo, mas que ela pode tirar de letra: "Sua missão é a de número 4, considerada uma missão difícil. Muitas vezes, pode se sentir desvalorizada: faz, faz, faz e ninguém agradece. Se ficar presa nessa percepção, vai se sentir sobrecarregada. Mas, na verdade, essa missão traz energia para estruturar vidas. Nicole é agregadora, auxilia, levanta e fortalece quem cruza seu caminho. Às vezes, as pessoas fazem mau uso dessa ajuda, mas ela precisa entender que sua essência é auxiliar. Ela colabora para a vida das pessoas, ela é uma pessoa muito agregadora. Ela chega na vida das pessoas e ela levanta as pessoas. Só que essas pessoas acabam fazendo mal uso desse auxílio dela. Então para que ela não pense sobre assim, senão ela vai ficar chateada. Ela auxilia pela bondade."

O que guarda o futuro de Nicole Bahls?

Analisando o mapa astral, a astróloga avalia: "Nicole é de Escorpião, com Lua em Capricórnio, o que a torna focada e ligada à segurança. Não é ingênua nesse aspecto. No horóscopo chinês, ela é do signo do Boi — trabalhador, persistente, devagar e sempre. Esse traço aparece em sua trajetória: primeiro se estabilizou em Londrina, estudou, fez faculdade, e depois seguiu para o Rio e São Paulo. Sempre galgando os degraus com muito esforço. Ela tem um norte, ela preza segurança, um caminhar lento, mas galgando com muito trabalho."

Por fim, Vanessa diz sobre a possibilidade de termos ela como campeã do Dança dos Famosos: "Ela está no ano 7: tempo de reflexões e balanços. Até o final Dança dos Famosos pode servir como termômetro disso. Mas, após o aniversário, em 15 de novembro, Nicole entra em um ano 8: um ano maravilhoso de colheita e realizações. O que foi plantado será colhido. Esse é um ano que vibra muito com dinheiro, com realizações. Pode ser, sim, que ela vá longe no programa. Não sei se ela vai ganhar, mas ela pode ir longo pelo seu carisma, graça e simplicidade. Ela pode cativar as pessoas, mesmo aquelas que não tinha tanta noção sobre ela."

