Dança dos Famosos: Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca são eliminadas

Saiba quais foram as notas da repescagem da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, que teve as eliminações de duas participantes
Na noite deste domingo, 31, o público do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, se despediu das participantes Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca. As duas foram eliminadas na repescagem da atração.
Nesta rodada, 8 participantes dançaram o ritmo do rock dos anos 50/60 com seus professores. As duplas fizeram as apresentações e só receberam as notas no final do quadro. Assim, as participantes Fernanda e Cátia foram as que receberam as menores notas e foram desclassificadas.
A partir da próxima semana, os participantes da Dança dos Famosos já iniciam a disputa pela vitória na grande final e uma dupla será eliminada a cada domingo.
Reveja as apresentações delas:
Confira as notas da repescagem da Dança dos Famosos e a classificação final:
