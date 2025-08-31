CARAS Brasil
  Dança dos Famosos: Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca são eliminadas
TV / Dança dos Famosos

Dança dos Famosos: Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca são eliminadas

Saiba quais foram as notas da repescagem da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, que teve as eliminações de duas participantes

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 31/08/2025, às 20h19 - Atualizado às 20h29

Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca
Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca - Foto: Reprodução / Globo

Na noite deste domingo, 31, o público do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, se despediu das participantes Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca. As duas foram eliminadas na repescagem da atração.

Nesta rodada, 8 participantes dançaram o ritmo do rock dos anos 50/60 com seus professores. As duplas fizeram as apresentações e só receberam as notas no final do quadro. Assim, as participantes Fernanda e Cátia foram as que receberam as menores notas e foram desclassificadas.

A partir da próxima semana, os participantes da Dança dos Famosos já iniciam a disputa pela vitória na grande final e uma dupla será eliminada a cada domingo.

Reveja as apresentações delas:

Confira as notas da repescagem da Dança dos Famosos e a classificação final:

Nota de Manu Bahtidão na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de Manu Bahtidão na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de Fernanda Paes Leme na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de Fernanda Paes Leme na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de Allan Souza Lima na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de Allan Souza Lima na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de Richarlison na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de Richarlison na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de Cátia Fonseca na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de Cátia Fonseca na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de Luan Pereira na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de Luan Pereira na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de David Junior na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de David Junior na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de Nicole Bahls na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Nota de Nicole Bahls na repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Classificação da repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo
Classificação da repescagem da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Globo

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

dança dos famososfernanda paes lemeCátia FonsecaDomingão com Huck

