Bruna Marquezine confessa sobre vida amorosa: 'No máximo'

A atriz Bruna Marquezine surpreendeu ao fazer um comentário sobre a duração de seus relacionamentos amorosos. Veja o que ela disse!
A atriz Bruna Marquezine é a convidada do episódio desta sexta-feira, 5, da nona temporada de 'Lady Night', programa do canal Multishow apresentado por Tata Werneck. Durante a atração, a atriz fez piada sobre a duração de seus relacionamentos amorosos, dizendo que 'dura no máximo três meses', ao contar uma história divertida de viagem com a amiga Sasha Meneghel.
A história em questão envolvia uma gafe: Bruna, ao sair do banheiro, foi até o quarto de Sasha, mas percebeu que a amiga poderia estar em um momento íntimo com o marido, João Lucas. "A gente viaga muito junto. Ela [Sasha] é casada. Eu, no máximo, duro três meses num relacionamento. Então, normalmente eu estou solteira viajando com eles", começou Bruna.
“Terminei meu banho, fui bater na porta do quarto dela e lembrei que ela é casada. Eu perguntei: ‘Tá transando?’”, relembrou em seguida. Sasha, contudo, teve uma reação inesperada. “Sabe o que é o melhor? Bonitinha, eu não sei por que ela desesperou, saiu correndo, estava… Correu para o banheiro, deu descarga e gritou: ‘Não!’”, contou Bruna.
Ver essa foto no Instagram
No início da semana, João Guilherme e a atriz Bruna Marquezine foram a um restaurante no Rio de Janeiro. Os dois foram fotografados no local junto com uma amiga em comum. Os paparazzi registraram quando os artistas estavam sentados lado a lado na mesa do restaurante e também quando eles saíram do local e foram embora no mesmo carro de aplicativo.
Vale lembrar que o namoro dos atores terminou em fevereiro de 2025, após terem assumido o romance publicamente em agosto de 2024. O casal passou um período sem aparecer junto, mas voltou a se reencontrar: ele marcou presença na festa de 30 anos dela no Rio de Janeiro, em agosto de 2025, e também recentemente no show de João Lucas. Leia mais!
