Veja a resposta de Adriane Galisteu ao ser questionada se Roberto Justus é bom de cama

A apresentadora Adriane Galisteu foi a convidada do 14º episódio da nona temporada de 'Lady Night', programa do canal Multishow apresentado porTata Werneck. Durante a atração, a titular de 'A Fazenda' se recusou a responder a uma pergunta sobre seu ex-marido, o empresário Roberto Justus. Os dois começaram a namorar em 1998, se casaram no mesmo ano e se separaram após cerca de oito meses de união, em 1999.

No bate-papo, Galisteu participou do quadro 'Hector Bolígrafo', em que os convidados respondem a perguntas enquanto passam por um teste em detector de mentiras. Ao notar que as respostas da convidada eram verdadeiras, Tatá disparou: "Está falando muita verdade, né?" e desafiou Adriane a responder a uma questão mais difícil: "Roberto Justus é bom de cama?".

Galisteu, entretanto, se recusou a responder. “Imagina que eu vou expor uma pessoa sendo muito bem casada e falar da nossa relação? Nunca faria isso. Não tem a ver com o fato de ele ser ou não ser”, afirmou. Questionada ainda se já havia se relacionado com mulheres, a apresentadora também preferiu não comentar.

Para quem não lembra, a apresentadora e o empresário se casaram em 1998 e se separaram oito meses depois. Segundo o milionário, o relacionamento acabou por conta das diferenças entre eles. Em maio deste ano, Adriane Galisteu marcou presença na festa de 70 anos de Roberto Justus com renovação de votos dele com Ana Paula Siebert. Relembre como foi!

A separação de Roberto Justus e Adriane Galisteu

Em entrevista para o Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez, Roberto Justus explicou por que o casamento com Adriane Galisteu durou apenas oito meses. O empresário reconheceu que o casal tinha algumas diferenças.

"Foi aquela coisa fulminante. Namoramos um pouquinho e fizemos a bobagem de casar, porque a gente é muito diferente. Outro dia ela falou uma coisa muito legal, que a gente era muito imaturo. E ela tem toda razão. Eu não era tanto, já tinha 43 anos, mas ela estava no entusiasmo, no auge da carreira, tinha uns 27, 28 anos. Ela gostava de jantar às duas da manhã, eu janto às oito da noite, sou todo caretão, gosto das coisas certinhas. Ela é superdescontraída com as coisas. Eu era muito metódico, muito perfeccionista", explicou ele.

O milionário então comparou com sua esposa atual, Ana Paula Siebert, com quem está há 10 anos. "Eu e a Paula somos bastante parecidos. Ela é toda patricinha, e eu, mauricinho. Nós dois gostamos de nos arrumar e manter a casa perfeitinha. Isso é muito legal para você não ter atritos. A Galisteu se veste no brechó, é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou", declarou.

