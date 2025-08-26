Angélica ganha novo programa ao vivo na TV; saiba detalhes

Vem aí! A apresentadora Angélica comandará um novo programa em um dos canais do Grupo Globo ainda neste semestre; confira

Os telespectadores poderão rever, em breve, Angélica nas telinhas! De acordo com informações da coluna 'Play', do jornal O Globo, a apresentadora comandará um novo programa ao vivo no GNT, canal fechado da emissora, ainda neste semestre.

Diferente do último trabalho de Angélica na TV, a nova atração não será focada em entrevistas e abordará assuntos contemporâneos. Ainda segundo o veículo, o programa, intitulado 'Angélica ao vivo', vem sendo desenvolvido desde o início deste ano.

Vale lembrar que a esposa de Luciano Huck já apresentou os programas '50 & tanto', onde entrevistou apenas mulheres, e '50 & uns', com convidados homens, ambos no GNT. A nova atração da loira no canal do Grupo Globo tem direção artística de Daniela Gleiser, que recentemente fez a edição especial do 'Vídeo Game' em comemoração aos 60 anos da emissora.

Além do 'Angélica ao vivo', a apresentadora também poderá ser vista ao lado de Xuxa Meneghel e Eliana em outubro, no comando do show de 40 anos do Criança Esperança, também exibido na TV Globo.

Angélica - Foto: Reprodução / Instagram

Angélica, Xuxa Meneghel e Eliana no Criança Esperança 2024 - Foto: Reprodução / TV Globo

Angélica compartilha os desafios de cuidar dos pais e dos filhos

Recentemente, Angélica desabafou sobre os desafios de pertencer à chamada 'geração sanduíche', dividindo-se entre os cuidados com os pais e os filhos em fases distintas da vida, e refletiu sobre o impacto emocional dessa dupla responsabilidade.

"A gente cuida muito. Hoje tenho cinco filhos. Tenho os meus três e mais meus pais, que é igual, mas até agora, porque eles já estão mais velhos, e meu pai mais doente, então eu falo com o médico o dia inteiro, vejo a comida, se vai viajar, o que vai fazer, se pode isso, se pode aquilo, se eles podem", compartilhou Angélica durante o podcast Pé No Sofá Pod.

"A gente já deu aquele looping e já voltei para essa fase, agora sou mãe deles também. E é pesado. Não está tudo bem. Isso porque temos condições. Porque para algumas pessoas é muito mais pesado. Mas é pesado emocionalmente", completou a apresentadora.

Angélica se questiona sobre a sobrecarga na rotina familiar. "Não sei se homem dá conta disso não, gente! Você tem que equilibrar todos os pratinhos. Tem o trabalho, tem o filho pequeno, tem o filho médio, tem o pai, tem a mãe...", concluiu a loira.

Os filhos de Angélica

Recentemente, a apresentadora Angélica abriu o jogo sobre a criação de seus filhos mais velhos, Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17, frutos de seu casamento com o apresentador Luciano Huck. Em participação no podcast Pé no Sofá Pod, ela falou sobre as diferenças de comportamentos entre os garotos.

"O Joaquim nasceu com 80 anos, é um senhor", disse ela. "Nas poucas vezes que a gente saiu, tenho a sensação que o Joaquim é muito maduro e centrado", opinou Giulia Costa, apresentadora do podcast. "Mais do que eu, ele é o pai de todos em qualquer situação", complementou a loira.

Em seguida, Angélica falou sobre seu filho do meio. "E o Benício é o questionador. Ele vai até você ceder para ele, como eu nunca vou ceder, a gente fica horas naquilo. Isso incomoda um pouco. Ele dá mais trabalho nesse sentido, sim. Joaquim é mais sentimental e cede, Benício não cede nunca", detalhou.

Ainda durante o papo, Angélica falou sobre o desafio na criação de adolescentes. "A gente quer que tudo seja perfeito, fica olhando de longe e pensa como faz para ajudar. Só que tem coisa que você não pode mais fazer, tem que deixar quebrar a cara, deixar acontecer. Essa é a parte mais difícil de ser mãe de adolescente, é deixar quebrar a cara para aprender. A gente já viveu, já passou".

Vale lembrar que além de Benício e Joaquim, Angélica e Luciano Huck também são pais de Eva, de 12 anos atualmente.

