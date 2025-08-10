Angélica celebra a presença do pai após susto nos últimos anos: 'Lutando'

No Dia dos Pais, Angélica celebra a data postando fotos de comemoração em sua rede social; pai da apresentadora sofreu AVC em 2021
A apresentadora Angélica comemorou o Dia dos Pais neste domingo, 10, e celebrou a presença de seu pai, Francisco Ksyvicks, que sofreu um AVC nos últimos anos. Ao lado de sua família, ele apareceu festejando a data com muito amor.
Em sua rede social, a esposa de Luciano Huck publicou os registros tirados com as irmãs, seus filhos e outros familiares, e aproveitou para escrever uma homenagem para o patriarca, falando o quanto ele é um exemplo para todos.
"Ele é e sempre será meu exemplo de resiliência, força e amor. Sempre lutando com dignidade nessa aventura que é a vida. Sou grata por ser sua filha e te amo", declarous-se a loira.
É bom lembrar que em 2021, a família passou por um susto quando Francisco ficou internado após ter sofrido um AVC. Na época, um boletim médico informou: "O Sr. Francisco Ksyvicks, 82 anos, apresentou acidente vascular cerebral isquêmico extenso, secundário à oclusão da artéria cerebral média esquerda. Foi tratado com medicação trombolítica via venosa e depois com trombectomia mecânica. Neste momento encontra-se estável, em continuidade de tratamento na Unidade Neurointensiva deste hospital".
Ver essa foto no Instagram
Angélica e Luciano Huck começaram a namorar em 2003, quando protagonizaram o filme Um Show de Verão. Já o casamento aconteceu no ano seguinte, no dia 30 de outubro de 2004. Os dois são pais de Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15, e Eva, de 11,
Em 2024, os dois comletaram 20 anos de união e o apresentador compartilhou um vídeo contando toda a história de amor deles. O apresentador revelou que foi o primeiro a se interessar por Angélica e, embora o casal tenha trocado o primeiro beijo em Fernando de Noronha, o relacionamento só começou anos depois.
Luciano Huck também resgatou vídeos da época em que já estava encantado por ela, mas ainda não recebia muita atenção. A situação mudou quando foi convidado para atuar em um filme como par romântico da loira. Foi então que enxergou a chance perfeita para se aproximar ainda mais da futura esposa. Relembre o vídeo!
