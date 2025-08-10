CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Angélica celebra a presença do pai após susto nos últimos anos: 'Lutando'
Datas Especiais / Amor!

Angélica celebra a presença do pai após susto nos últimos anos: 'Lutando'

No Dia dos Pais, Angélica celebra a data postando fotos de comemoração em sua rede social; pai da apresentadora sofreu AVC em 2021

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 17h22

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Angélica celebra Dia dos Pais
Angélica celebra Dia dos Pais - Reprodução/Instagram

A apresentadora Angélica comemorou o Dia dos Pais neste domingo, 10, e celebrou a presença de seu pai, Francisco Ksyvicks, que sofreu um AVC nos últimos anos. Ao lado de sua família, ele apareceu festejando a data com muito amor.

Em sua rede social, a esposa de Luciano Huck publicou os registros tirados com as irmãs, seus filhos e outros familiares, e aproveitou para escrever uma homenagem para o patriarca, falando o quanto ele é um exemplo para todos.

"Ele é e sempre será meu exemplo de resiliência, força e amor. Sempre lutando com dignidade nessa aventura que é a vida. Sou grata por ser sua filha e te amo", declarous-se a loira.

É bom lembrar que em 2021, a família passou por um susto quando Francisco ficou internado após ter sofrido um AVC. Na época, um boletim médico informou: "O Sr. Francisco Ksyvicks, 82 anos, apresentou acidente vascular cerebral isquêmico extenso, secundário à oclusão da artéria cerebral média esquerda. Foi tratado com medicação trombolítica via venosa e depois com trombectomia mecânica. Neste momento encontra-se estável, em continuidade de tratamento na Unidade Neurointensiva deste hospital".

O relacionamento de Angélica e Luciano Huck

Angélica e Luciano Huck começaram a namorar em 2003, quando protagonizaram o filme Um Show de Verão. Já o casamento aconteceu no ano seguinte, no dia 30 de outubro de 2004. Os dois são pais de Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15, e Eva, de 11, 

Em 2024, os dois comletaram 20 anos de união e o apresentador compartilhou um vídeo contando toda a história de amor deles. O apresentador revelou que foi o primeiro a se interessar por Angélica e, embora o casal tenha trocado o primeiro beijo em Fernando de Noronha, o relacionamento só começou anos depois.

Luciano Huck também resgatou vídeos da época em que já estava encantado por ela, mas ainda não recebia muita atenção. A situação mudou quando foi convidado para atuar em um filme como par romântico da loira. Foi então que enxergou a chance perfeita para se aproximar ainda mais da futura esposa. Relembre o vídeo!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Angélicapai de Angélica
Angelica Angélica  

Leia também

Homenagem!

Poliana Rocha enaltece papel de Zé Felipe como pai - Reprodução/Instagram

Após vídeo de mãe de Virginia, Poliana Rocha enaltece Zé Felipe: 'Pai é pai'

Amor!

Rafaella Justus faz declaração para Roberto Justus - Reprodução/Instagram

No Dia dos Pais, Rafaella Justus revela melhor presente que ganhou de Roberto Justus

Amor!

Fátima Bernardes fala sobre o seu pai - Reprodução/Instagram

Fátima Bernardes fala sobre o comportamento de seu pai: 'Não impediu'

Amor!

Graciele Lacerda mostra surpresa para Zezé Di Camargo - Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda mostra surpresa de Dia dos Pais que fez para Zezé

Homenagem

Junior Lima é pai de Otto e Lara - Foto: Reprodução /Instagram; @lally.z

Filhos de Junior Lima surgem em fotos raríssimas com o pai: 'Emoções'

DIA DOS PAIS

O chef Henrique Fogaça - Foto: Reprodução/Instagram @henrique_fogaca74

Henrique Fogaça abre o coração sobre paternidade: 'Ser pai muda a forma como você enxerga a vida'

Últimas notícias

Lucas LetoDança dos Famosos: Lucas Leto é o substituto de MC Livinho
Guilherme e Marcela FortunatoGuilherme sobre expectativa pela chegada do filho: 'Uma mistura de ansiedade e amor'
A atriz Tereza SeiblitzTarólogo prevê eliminação de Tereza Seiblitz na Dança dos Famosos: 'Vai emocionar'
Álvaro Xaro é um dos participantes da Dança dos FamososÁlvaro Xaro revela maior desafio no Dança dos Famosos e faz promessa para o funk: 'Ansioso'
Poliana Rocha enaltece papel de Zé Felipe como paiApós vídeo de mãe de Virginia, Poliana Rocha enaltece Zé Felipe: 'Pai é pai'
Tom Cavalcante acompanhou o nascimento da primeira netaTom Cavalcante emociona ao falar sobre o nascimento da neta e os desafios da paternidade
Margareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para VirginiaMargareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para Virginia
Silvero PereiraTarólogo prevê o futuro de Silvero Pereira na Dança dos Famosos: ‘Por amor’
Rafaella Justus faz declaração para Roberto JustusNo Dia dos Pais, Rafaella Justus revela melhor presente que ganhou de Roberto Justus
Elenco da Dança dos Famosos 2025Médico aponta suplementos aliados para competidores da Dança dos Famosos: 'Auxiliam'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade