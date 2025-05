Angélica faz revelação sobre os filhos e cita atitudes de Benício: 'Incomoda um pouco'

A apresentadora Angélica abriu o jogo sobre a criação de seus filhos mais velhos, Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17

A apresentadora Angélica abriu o jogo sobre a criação de seus filhos mais velhos, Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17, frutos de seu casamento com o apresentador Luciano Huck. Em participação no podcast Pé no Sofá Pod, de Giulia Costa e Flávia Alessandra, sobre adolescência, ela falou sobre as diferenças de comportamentos entre os garotos.

" O Joaquim nasceu com 80 anos, é um senhor", disse ela. "Nas poucas vezes que a gente saiu, tenho a sensação que o Joaquim é muito maduro e centrado", opinou Giulia. "Mais do que eu, ele é o pai de todos em qualquer situação", complementou a loira.

Em seguida, Angélica falou sobre seu filho do meio. "E o Benício é o questionador. Ele vai até você ceder para ele, como eu nunca vou ceder, a gente fica horas naquilo. Isso incomoda um pouco. Ele dá mais trabalho nesse sentido, sim. Joaquim é mais sentimental e cede, Benício não cede nunca", detalhou.

Ainda durante o papo, Angélica falou sobre o desafio na criação de adolescentes. "A gente quer que tudo seja perfeito, fica olhando de longe e pensa como faz para ajudar. Só que tem coisa que você não pode mais fazer, tem que deixar quebrar a cara, deixar acontecer. Essa é a parte mais difícil de ser mãe de adolescente, é deixar quebrar a cara para aprender. A gente já viveu, já passou".

Ao ser questionada sobre a parte emocional dos filhos, ela respondeu: "Me policio muito, porque, com cada um, é de um jeito. Com o Joaquim, eu falo muito, tudo. O que vem na minha cabeça, eu falo e sei que ele vai assimilar. Com o Benício, como tem essa coisa questionadora, eu tenho que ter um jogo, tenho que falar até certo ponto, duas casinhas, andar mais três", contou.

"É você conhecer o filho e saber como pode lidar com cada um e que sua mensagem chegue e assimile aquela mensagem. Eu dou meu jeito de mandar minha mensagem, é isso, estou vendo e quero que ele perceba. Às vezes, faço de um jeito que eles percebam", complementou ela, que também é mãe de Eva, de 12.

A família de Angélica?

Além disso, Angélica cuida de seus pais, Angelina, de 81 anos, e Francisco, de 85, com o apoio de sua irmã, Márcia Marbá, de 62 anos. Recentemente, ela falou sobre como se divide entre os cuidados com os pais e os filhos em fases distintas da vida.

