Vera Fischer protesta contra a falta de espaço para veteranos na TV: 'Tudo está sendo jogado fora'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vera Fischer pede por oportunidades no mercado de trabalho e protesta contra falta de papéis para atores 60+

Longe das novelas desde 2018, quando atuou em Espelho da Vida (Globo), Vera Fischer (73) reclama da falta de papéis para atores acima dos 60 anos. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a veterana não economiza no tom de revolta ao demonstrar sua indignação com o atual cenário do meio artístico.

“Os veteranos estão perdendo papéis. Os meios de comunicação, nos quais a gente trabalhava antigamente, não querem mais essas pessoas. A gente tem que se reinventar. Nós, atores de mais idade, temos nos unido para fazer levantes para que os veteranos continuem fazendo TV, streaming, filmes e tudo mais”, revela.

Vera participou de forma pontual em dois projetos televisivos em 2021. Desde então, a atriz tem se dedicado ao teatro, percorrendo os palcos do Brasil. “A gente quer ser chamado, queremos fazer parte de uma coisa da qual sempre fizemos parte”, diz ela, que neste ano integra o elenco do filme Coisa de Novela.

“Eu, particularmente, tenho 45 anos só de TV Globo, com muitos sucessos em novelas, séries e programas. Temos muito a oferecer. Todos deram muito dinheiro para a televisão, para o cinema, deram muito cartaz, prestígio. Tudo está sendo jogado fora”, desabafa.

A artista também aproveita o espaço para mandar um recado direto aos executivos de TVs brasileiras, produtores de elenco e autores sobre a falta de oportunidades para os atores veteranos no mercado de trabalho.

“Acho que tem que haver uma conscientização das pessoas que têm cargos de poder para chamar esses atores novamente. Estamos nos colocando à disposição. Sem isso, a gente não vai a lugar nenhum”, afirma.

“Todos os atores, de uma forma geral, que estão bem física e mentalmente, querem voltar a fazer trabalhos de valor na televisão e no streaming. Com certeza absoluta. Eu acho que isso vai ter que ser revisto, porque sem os atores veteranos as coisas não vão se sustentar por muito tempo”, finaliza a atriz.