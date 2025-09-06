CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Revista
  2. Vera Fischer protesta contra a falta de espaço para veteranos na TV: 'Tudo está sendo jogado fora'
Revista / MERCADO DE TRABALHO

Vera Fischer protesta contra a falta de espaço para veteranos na TV: 'Tudo está sendo jogado fora'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vera Fischer pede por oportunidades no mercado de trabalho e protesta contra falta de papéis para atores 60+

Paulo Henrique Lima e Daniel Palomares
por Paulo Henrique Lima e Daniel Palomares
[email protected]

Publicado em 06/09/2025, às 20h09 - Atualizado às 20h15

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Vera Fischer é destaque na capa da CARAS - FOTO: Priscila Nicheli
Vera Fischer é destaque na capa da CARAS - FOTO: Priscila Nicheli

Longe das novelas desde 2018, quando atuou em Espelho da Vida (Globo), Vera Fischer (73) reclama da falta de papéis para atores acima dos 60 anos. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a veterana não economiza no tom de revolta ao demonstrar sua indignação com o atual cenário do meio artístico.

“Os veteranos estão perdendo papéis. Os meios de comunicação, nos quais a gente trabalhava antigamente, não querem mais essas pessoas. A gente tem que se reinventar. Nós, atores de mais idade, temos nos unido para fazer levantes para que os veteranos continuem fazendo TV, streaming, filmes e tudo mais”, revela.

Vera participou de forma pontual em dois projetos televisivos em 2021. Desde então, a atriz tem se dedicado ao teatro, percorrendo os palcos do Brasil. “A gente quer ser chamado, queremos fazer parte de uma coisa da qual sempre fizemos parte”, diz ela, que neste ano integra o elenco do filme Coisa de Novela.

“Eu, particularmente, tenho 45 anos só de TV Globo, com muitos sucessos em novelas, séries e programas. Temos muito a oferecer. Todos deram muito dinheiro para a televisão, para o cinema, deram muito cartaz, prestígio. Tudo está sendo jogado fora”, desabafa.

A artista também aproveita o espaço para mandar um recado direto aos executivos de TVs brasileiras, produtores de elenco e autores sobre a falta de oportunidades para os atores veteranos no mercado de trabalho.

“Acho que tem que haver uma conscientização das pessoas que têm cargos de poder para chamar esses atores novamente. Estamos nos colocando à disposição. Sem isso, a gente não vai a lugar nenhum”, afirma.

“Todos os atores, de uma forma geral, que estão bem física e mentalmente, querem voltar a fazer trabalhos de valor na televisão e no streaming. Com certeza absoluta. Eu acho que isso vai ter que ser revisto, porque sem os atores veteranos as coisas não vão se sustentar por muito tempo”, finaliza a atriz.

Paulo Henrique Lima e Daniel Palomares

Paulo Henrique Lima é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens por diversos veículos de comunicação na web. É apaixonado por entretenimento e realities.

Vera Fischer
Vera Fischer Vera Fischer  

Leia também

ENTREVISTA

Dani Moreno fala sobre planos para o futuro - FOTO: Adri Lima

Dani Moreno se reinventa para além das telas e assume novas escolhas: ‘É uma decisão’

ENTREVISTA

Ator de Guerreiros do Sol abre o coração sobre conquistas - FOTO: Ian Castilho

João Fontenele revela próximos passos na carreira após destaque em Guerreiros do Sol: 'Sempre sonhei'

Entrevista

Malu Galli - Reprodução/Globo/ Fábio Rocha

'Não imaginava que seria essa mãezona superprotetora que sou', diz Malu Galli

CAPA

Vera Fischer vive novo momento da carreira e celebra maturidade - FOTO: Priscila Nicheli

Vera Fischer avisa: 'Sou a pessoa que mais gosta de mim no mundo'

Impressionante!

Malu Galli - Reprodução/Globo

Malu Galli celebra chance de viver Celina em Vale Tudo: 'Melhor lugar que poderia estar'

ENTREVISTA

Larissa Bocchino - Foto: Ian Castilho

Larissa Bocchino desabafa sobre procedimentos estéticos: 'Há uma pressão'

Últimas notícias

Bruna Biancardi contraiu celulite facial após espremer espinhaInchaço na boca impressiona! Bruna Biancardi recebe diagnóstico, e médico analisa: 'É perigoso'
Natalia Belloli e Raphinha são pais de GaelEsposa do jogador Raphinha desabafa após filho ser ignorado em parque da Disney
Tati Machado tem o número 9 na missão de vidaAstróloga revela missão de vida da apresentadora Tati Machado: 'Precisa ter isso muito em mente'
Tato Gabus Mendes com a filha, LuizaTato Gabus Mendes faz rara aparição com a filha no primeiro dia de The Town
Mariangeles MaiaMorre ex-primeira dama do Rio, Mariangeles Maia, aos 76 anos
Pastoras Camila Barros, Raquel Lima, Gabriela Lopes e Midian LimaPastoras cristãs celebram o sucesso de encontro feminino no Maracanã
Vitão, Karol Conká e Beatriz ReisConfira os looks dos famosos para o primeiro dia de The Town
Bruna Biancardi surgiu com rosto visivelmente inchado em jogo da NFLBruna Biancardi contrai doença grave após espremer espinha, e médica explica: 'Pode ser fatal'
Astrid Fontenelle com o filho, GabrielFilho de Astrid Fontenelle surge mais alto que a mãe em rara aparição no The Town
Renato Albani e Juliana FructuozoSaiba quem são os padrinhos famosos do casamento de Renato Albani
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade