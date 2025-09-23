Lucas Leto se emociona ao falar de Alice Wegmann: ‘Ela é um presente para mim’

Lucas Leto (26) vem consolidando sua carreira na TV com papéis que evidenciam sua versatilidade como ator. Mas, para além da entrega profissional, ele também coleciona relações que se tornam preciosas fora das telas. Uma delas é a amizade com Alice Wegmann, com quem divide não apenas cenas na novela Vale Tudo, mas também aprendizados e momentos de cumplicidade.

O entrosamento entre os dois é visível ao público, mas Lucas faz questão de ressaltar que a conexão ultrapassa a dramaturgia. “A gente se abraça e se dá bem o tempo todo. Para além de Solange e Sardinha, existem Alice e Lucas que se amam, se respeitam, se ajudam. Como foi o caso da Dança. Eu não sabia se daria conta, liguei para ela e ela me deu força. Atrás das câmeras, a gente fala dos nossos medos, nos ajudamos, nos damos força. Ela é um presente para mim”, declara em entrevista à CARAS.

Além do afeto e da parceria nos bastidores, Lucas também vive um momento de intensa dedicação ao trabalho. Atualmente, ele se divide entre as gravações da novela e os ensaios da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck que tem exigido disciplina e resistência. Mesmo diante da agenda intensa, o ator encara a rotina como uma vitória pessoal.

“Minha rotina mudou completamente. Eu me sinto acelerado, mas eu amo fazer isso. Para quem já trabalhou panfletando nas ruas e já foi professor de teatro em escola pública, tudo que a gente quer quando vem do lugar de onde eu vim é oportunidade. Sou muito grato por ter persistido, acreditado nos meus sonhos e nunca desistido. Hoje, tenho a oportunidade de mostrar meu trabalho e tudo que continuo aprendendo para o público. É muito gratificante poder fazer o que amo. É trabalhoso, mas é também uma honra ver que diretores, produtores de elenco e autores confiam no meu trabalho”, conta.

Entre a responsabilidade de dar vida ao seu personagem e a entrega exigida pela dança, Lucas reflete sobre a importância de manter os pés no chão. Para ele, cada conquista vem carregada de uma bagagem que valoriza ainda mais sua trajetória e fortalece a conexão com o público.