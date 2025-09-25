Início » Revista » Lucas Leto reflete sobre bullying, superação e o impacto da representatividade: ‘Isso me move’
Revista / SUPERAÇÃO

Lucas Leto reflete sobre bullying, superação e o impacto da representatividade: ‘Isso me move’

Em entrevista à CARAS Brasil, astro de Vale Tudo, Lucas Leto reflete sobre momentos difíceis da infância

Paulo Henrique Lima
Por Paulo Henrique Lima
Na Praia do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro, Lucas Leto mostra o lado doce e ousado que encanta o público de Vale Tudo - Fotos: Lucas Mavinga - STYLING: PAULO ZELENKA
Aos 26 anos, o ator Lucas Leto tem construído uma trajetória de destaque na televisão brasileira, marcada pela sua presença em Vale Tudo, novela das 9 da TV Globo. Mas, além do talento que o projetou para o grande público, o artista carrega consigo uma história de superação que começa muito antes dos holofotes.

Entre memórias de infância, transformações no teatro e a forma como encara a própria imagem, Lucas abre o coração sobre sua relação com a autoestima e revela como enxerga a responsabilidade de ser uma referência para tantos jovens negros no país.

Em entrevista à CARAS Brasil, ele resgata episódios que moldaram sua percepção de si mesmo. Questionado sobre como lida com a autoestima, o ator relembra as dificuldades da infância e celebra o caminho que o ajudou a se aceitar.

“Quando era criança, eu sofria bullying na escola. Não estava dentro dos padrões de beleza. Quando entrei no teatro, vi pessoas pretas usando cabelos diferentes, roupas diferentes. Eu construí ali a minha autoestima e nunca mais deixei que algum comentário negativo me abalasse. Hoje em dia, minha relação com a autoestima está muito relacionada à minha saúde mental. Quando treino é quando me sinto bem e bonito e quando posto. Isso me move a continuar cuidando de mim”, diz.

O intérprete de Sardinha, que hoje se vê diante de milhões de telespectadores, também reflete sobre o impacto de estar em um dos horários mais prestigiados da televisão brasileira. Para ele, a visibilidade é fruto de anos de dedicação, mas também carrega um peso simbólico de representatividade.

“Foi uma construção. Essa transformação aconteceu aos 12 anos de idade quando entrei no teatro. A minha perspectiva de vida mudou. Um trabalho me preparou para o outro. A minha vida segue se transformando. A coisa mais importante hoje é ser um jovem negro, de 26 anos, que consegue viver sendo artista. Com felicidade, dignidade, mudando a vida da minha mãe. Acabo sendo um espelho para muitos meninos e meninas pretos, que mandam mensagens para mim e dizem o quanto é importante ver alguém como eu nas telas. O pé no chão e a humildade permanecem. O importante é saber de onde eu vim”, afirma.

Paulo Henrique Lima é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens por diversos veículos de comunicação na web. É apaixonado por entretenimento e realities.

