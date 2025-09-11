CARAS Brasil
  1. Revista
  2. Fernanda Torres encanta e vive noite de prestígio em Festival de Veneza
Revista / Talento e glamour!

Fernanda Torres encanta e vive noite de prestígio em Festival de Veneza

A atriz Fernanda Torres marcou presença no tapete vermelho e viveu momento de destaque no encerramento da 82ª edição do Festival de Veneza

Revista CARAS Publicado em 11/09/2025, às 15h00

Fernanda Torres em Festival de Veneza
Fernanda Torres em Festival de Veneza - Getty Images

Ao longo de 11 dias, o Festival de Veneza, na Itália, entregou tudo o que prometeu: emoção nas telonas, glamour no red carpet e um vai e vem incansável de astros e estrelas pelos canais da histórica cidade.

Em sua 82° edição, a mostra surpreendeu os cinéfilos em sua cerimônia de encerramento ao consagrar o longa Father Mother Sister Brother, do diretor independente Jim Jarmusch (72), com o prêmio máximo do festival, o Leão de Ouro.

Fora da lista dos favoritos — o mais cotado era A Voz de Hind Rajab, que levou o Leão de Prata —, o filme narra os desconfortos das relações geracionais e é estrelado pela atriz Cate Blanchett (56): "Agradeço por apreciarem nosso filme silencioso", disse o diretor.

Integrando o seleto time de jurados, Fernanda Torres (59) foi a responsável por entregar o prêmio de Melhor Ator para o italiano Toni Servillo (66), por sua atuação em La Grazia: "Não esperava receber o prêmio de uma atriz que me encantou este ano com um filme maravilhoso", discursou Toni, elogiando a performance da brasileira em Ainda Estou Aqui.

Com quase 40 anos de carreira, Julia Roberts (57) pisou pela primeira vez no festival. E o fez em grande estilo! Protagonista de Depois da Caçada, a atriz foi ovacionada na estreia do longa: "A humanidade está perdendo a arte da conversação e se esse filme fizer com que todos conversem entre si é a coisa mais emocionante que poderíamos realizar", disse a estrela, sobre a história que fala sobre a cultura do cancelamento e ainda conta com o talento de Andrew Garfield (42) e Ayo Edebiri (29).

"Ainda há um longo caminho para ser conquistado por artistas negros e imigrantes, mas ver tantas histórias diferentes sendo contadas nos dá esperança!", destacou Ayo.

Quem também monopolizou holofotes foi Amanda Seyfried (39), de O Testamento de Ann Lee: "Acho que as pessoas gostaram!", disse ela, entre lágrimas, ao ver a produção ser aplaudida de pé por mais de 15 minutos. Já Emily Blunt (42) surgiu ao lado de Dwayne Johnson (53), o The Rock, para divulgar o drama Coração de Lutador: The Smashing Machine: "Uma das coisas bonitas do filme é que ele aborda a vulnerabilidade masculina", falou Emily.

Grande entusiasta e apoiador do festival, Giorgio Armani — que morreu no último dia 4, aos 91 anos — ganhou uma homenagem na mostra e, como era esperado, teve suas criações exaltadas no red carpet, já que um séquito de estrelas desfilaram looks da maison criada pelo estilista.

Na lista, as brasileiras foram unanimidade! De Fernanda Torres, que usou Armani no encerramento, a Isabeli Fontana (42) e Isis Valverde (38): "Veneza é onde o cinema se transforma em pura magia", definiu Isabeli.

No elenco de The Wizard of the Kremlin, uma sátira política sobre a União Soviética, Alicia Vikander (36) endossou o coro de artistas que lutam para dar espaço às mulheres na sétima arte: "O festival continua sendo um espaço essencial para a diversidade de vozes e sinto orgulho de fazer parte de uma geração que está ampliando as histórias contadas por mulheres", falou ela.

E, entre tantas estrelas, ninguém resumiu melhor o sentimento de leveza e espontaneidade do festival do que Valérie Donzelli (52). Vencedora do prêmio de Melhor Roteiro por À Pied d’OEuvre, a atriz e cineasta voltou a ser criança com seu troféu nas mãos.

Fernanda Torres em Festival de Veneza - Getty Images
Fernanda Torres entrega prêmio para Toni Servillo em Festival de Veneza - Getty Images
Isis Valverde em Festival de Veneza - Getty Images
Isabeli Fontana em Festival de Veneza - Getty Images
Alessandra Ambrósio em Festival de Veneza - Getty Images

