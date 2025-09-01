CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Julia Roberts e Amanda Seyfried dividem o mesmo look em Veneza
Atualidades / Moda

Julia Roberts e Amanda Seyfried dividem o mesmo look em Veneza

Atrizes Julia Roberts e Amanda Seyfried apostaram no mesmo visual durante o Festival de Cinema, reforçando tendência sustentável no tapete vermelho

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 18h20 - Atualizado às 19h10

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Julia Roberts e Amanda Seyfried
Julia Roberts e Amanda Seyfried - Foto: Getty Images

Na 82ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, Julia Roberts e Amanda Seyfried chamaram atenção ao aparecerem usando o mesmo look Versace em dias diferentes. O episódio, longe de ser uma coincidência, foi resultado de um pedido especial de Amanda, que compartilha a mesma stylist de Julia, Elizabeth Stewart.

O visual foi assinado por Dario Vitale, novo diretor criativo da Versace, cuja primeira coleção para a marca será lançada no fim de setembro. O conjunto combina calça jeans escura de cintura alta, camisa listrada em tons de amarelo, bege e marrom, blazer azul oversized e cinto preto com fivela dourada, compondo um estilo elegante e descontraído ao mesmo tempo.

Julia Roberts no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images
Julia Roberts no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images

Amanda Seyfried no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images
Amanda Seyfried no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images

Julia usou a produção na sexta-feira, dia 29, durante a coletiva do filme Depois da Caçada. Já Amanda repetiu o look na segunda-feira, 1º, para divulgar seu trabalho no longa Testamento de Ann Lee. Nas redes sociais, Elizabeth Stewart revelou que as peças foram cedidas a pedido de Amanda. “Obrigada, Julia, por sua generosidade e sustentabilidade. Compartilhar é cuidar!”, escreveu a stylist.

Amanda também publicou fotos usando o look e agradeceu a colega: “Obrigada por compartilhar, Julia Roberts”, acrescentando hashtags como #sustentável e #compartilheseuslooks. A interação entre as atrizes repercutiu entre fãs e fashionistas, reforçando a importância de repensar hábitos de consumo na moda.

Fernanda Torres se destaca como jurada no Festival de Veneza

A participação brasileira também ganhou espaço nesta edição do festival. Fernanda Torres integrou o júri oficial responsável por escolher os vencedores do cobiçado Leão de Ouro. A atriz marcou presença em eventos e estreias, incluindo a première do filme Frankenstein, onde chamou atenção com um vestido preto da Chanel em veludo de seda, com mangas em tule e recortes sofisticados nas costas.

Sua presença no júri foi celebrada por veículos internacionais, reforçando o prestígio de Fernanda no cenário cinematográfico global. Além disso, ela foi eleita pelo público brasileiro como dona do melhor look da estreia, consolidando sua imagem como referência de elegância no tapete vermelho de Veneza.

Leia também: Fernanda Torres aposta em look preto nada básico no Festival de Veneza

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

julia robertslookFestival de VenezaAmanda Seyfried

Leia também

Romance

Virginia e Vini Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia é vista com Vini Jr em Madrid e reascende rumores sobre affair

Novo affair?

Bruna Griphao e Renan Machado - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Griphao vai à festa de irmão de Anitta e surgem rumores de affair

Ostentação

Sofia Liberato e Gabriel Gravino - Foto: Reprodução / Instagram

Sofia Liberato e marido exibem Ferrari de R$ 2,5 milhões em ensaio de fotos

Infidelidade

Carlinhos Maia - Foto: Reprodução / Instagram

Carlinhos Maia admite traição e fala sobre medo do futuro

ROMANCE

Gabriel Medina e Isabella Arantes - Foto: Reprodução/Instagram

Nova namorada de Gabriel Medina manda recado em camiseta e surfista reage; veja o comentário

Luto!

Samara Mapoua e Pedro Henrique - Foto: Reprodução / Instagram

Sogra de Samara Mapoua conta que filho 'previu' a própria morte: 'Ele avisou'

Últimas notícias

William BonnerMotivo da saída de William Bonner do Jornal Nacional é revelado
William BonnerÉ oficial! William Bonner sai do Jornal Nacional e Cesar Tralli assume o telejornal
Julia Roberts e Amanda SeyfriedJulia Roberts e Amanda Seyfried dividem o mesmo look em Veneza
Novo elenco de 'Orgulho e Preconceito'Orgulho e Preconceito: Saiba mais sobre a nova série da Netflix
Jair Oliveira revelou que Jair Rodrigues era um homem alegre e afetuosoJair Oliveira entrega sobre relação com o pai: 'Certamente me influenciou'
Dwayne Johnson, o The RockDwayne Johnson perde 30 kg e surpreende fãs com transformação radical
Dona Ruth e Marília MendonçaMãe de Marília Mendonça desmente homem que disse ter namorado a cantora
No ano de 2021, Priscila Fantin falou sobre bruxismoDentista alerta para quadro de Priscila Fantin e relação com estresse: 'Um dos principais gatilhos'
Bruna Griphao e Renan MachadoBruna Griphao vai à festa de irmão de Anitta e surgem rumores de affair
Sofia Liberato e Gabriel GravinoSofia Liberato e marido exibem Ferrari de R$ 2,5 milhões em ensaio de fotos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade