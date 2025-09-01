Julia Roberts e Amanda Seyfried dividem o mesmo look em Veneza

Atrizes Julia Roberts e Amanda Seyfried apostaram no mesmo visual durante o Festival de Cinema, reforçando tendência sustentável no tapete vermelho

Na 82ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, Julia Roberts e Amanda Seyfried chamaram atenção ao aparecerem usando o mesmo look Versace em dias diferentes. O episódio, longe de ser uma coincidência, foi resultado de um pedido especial de Amanda, que compartilha a mesma stylist de Julia, Elizabeth Stewart.

O visual foi assinado por Dario Vitale, novo diretor criativo da Versace, cuja primeira coleção para a marca será lançada no fim de setembro. O conjunto combina calça jeans escura de cintura alta, camisa listrada em tons de amarelo, bege e marrom, blazer azul oversized e cinto preto com fivela dourada, compondo um estilo elegante e descontraído ao mesmo tempo.

Julia Roberts no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images

Amanda Seyfried no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images

Julia usou a produção na sexta-feira, dia 29, durante a coletiva do filme Depois da Caçada. Já Amanda repetiu o look na segunda-feira, 1º, para divulgar seu trabalho no longa Testamento de Ann Lee. Nas redes sociais, Elizabeth Stewart revelou que as peças foram cedidas a pedido de Amanda. “Obrigada, Julia, por sua generosidade e sustentabilidade. Compartilhar é cuidar!”, escreveu a stylist.

Amanda também publicou fotos usando o look e agradeceu a colega: “Obrigada por compartilhar, Julia Roberts”, acrescentando hashtags como #sustentável e #compartilheseuslooks. A interação entre as atrizes repercutiu entre fãs e fashionistas, reforçando a importância de repensar hábitos de consumo na moda.

Fernanda Torres se destaca como jurada no Festival de Veneza

A participação brasileira também ganhou espaço nesta edição do festival. Fernanda Torres integrou o júri oficial responsável por escolher os vencedores do cobiçado Leão de Ouro. A atriz marcou presença em eventos e estreias, incluindo a première do filme Frankenstein, onde chamou atenção com um vestido preto da Chanel em veludo de seda, com mangas em tule e recortes sofisticados nas costas.

Sua presença no júri foi celebrada por veículos internacionais, reforçando o prestígio de Fernanda no cenário cinematográfico global. Além disso, ela foi eleita pelo público brasileiro como dona do melhor look da estreia, consolidando sua imagem como referência de elegância no tapete vermelho de Veneza.

