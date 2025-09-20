Drica Moraes fala sobre menopausa após câncer e revela como lida com o corpo: ‘Isso me açoitava’

Drica Moraes (55) vive uma fase de plenitude e redescoberta. Em cartaz com a peça Férias, na qual divide o palco com Enrique Diaz (57), a atriz mergulha em temas que atravessam gerações, como amor, maturidade e a visão da mulher 50+. No entanto, mais do que debater etarismo, Drica mostra que aprendeu a enxergar sua trajetória sob um prisma de leveza e aceitação.

Quando questionada sobre a forma como encara as discussões acerca da idade, ela é categórica ao revelar que sua relação com o próprio corpo já foi muito mais conflituosa. Além disso, em entrevista à CARAS Brasil, fala sobre a menopausa.

“Quando falamos sobre a questão da aparência, uma menina de 15 anos passa pelo mesmo dilema da mulher de 50. A indústria da perfeição é tão cruel que a mesma pergunta pode ser feita para qualquer geração. Todo mundo quer ser aceito, então, não é uma questão só da mulher 50+. É uma questão de saúde pública, porque causa transtornos de autoestima em qualquer idade. A indagação tem que estar no porquê a sociedade massacra tanto a mulher”, diz.

O diagnóstico precoce da menopausa, após o tratamento contra o câncer, tornou-se divisor de águas. A maturidade, para Drica, não é um peso, mas um estado de maior equilíbrio. Hoje, ela vê na saúde física e emocional a base para sustentar a carreira e a vida pessoal.

“Pelo contrário. Fui uma adolescente gordinha, não gostava de biquíni, fui começar a malhar mais tarde, cuidar da alimentação mais tarde e isso me açoitava mais antes do que hoje. Hoje, tenho um estilo de vida mais saudável, mais estabilizado, os hormônios se acalmaram, porque entrei na menopausa muito cedo, quando tive o câncer, com 39 anos. Quando ouço sobre esse assunto, para mim, parece que faz muito tempo, que não foi nem nessa encarnação”, conta ela, ao falar sobre como lida com essas questões.