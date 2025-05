Cansada de agradar! Giovana Cordeiro rompe com o passado e faz revelação: 'Dona de Mim'

Giovana Cordeiro revela à Revista CARAS sua nova linha de pensamento e mudança

Giovana Cordeiro (28) brilha em horário nobre como antagonista da novela Dona de Mim, da TV Globo. Mas seu momento vai muito além da ficção. Em entrevista exclusiva à CARAS, a atriz revela que vive um dos períodos mais libertadores de sua trajetória pessoal e artística.

“Estou!”, responde com entusiasmo quando questionada se está mais consciente de quem é. “Acho que estou mais consciente das minhas potências, sem medo.”

Giovana se refere à sua participação recente no The Masked Singer Brasil, onde, escondida atrás de uma máscara e sem revelar sua identidade, pôde se redescobrir no palco. “Foi curioso, porque eu estava mascarada ali, sem ninguém saber quem eu era, e isso me deu uma liberdade para colocar tudo o que sempre tive receio por medo do julgamento. Sempre amei cantar e dançar, mas ficava pensando o que iriam achar.”

Para ela, o anonimato temporário foi uma chave para se libertar. “Me diverti muito. Foi um grande aprendizado, porque virei dona de mim quando me distanciei de mim. Olha que loucura!”, reflete.

O impacto dessa experiência segue reverberando. “Depois disso, estou mais dona das minhas potências artísticas. Em breve vocês me verão cantando, dançando... Quero, cada vez mais, não colocar limite para os sonhos, para as coisas que desejo realizar.”

Na trama de Dona de Mim, a atriz dá vida a uma personagem forte, com nuances emocionais que refletem, de certa forma, sua própria jornada de autoconhecimento. “Antes, eu fazia um pouco isso, de me limitar. Eu não queria que me colocassem em caixas, mas inconscientemente eu mesma ia me encaixotando para provar algo. Agora, não quero provar mais nada para ninguém. Eu só quero me divertir.”

Com maturidade e leveza, a atriz garante que está focada no que realmente importa: sua felicidade. “Quero estar feliz com o meu trabalho e me colocar no lugar que eu já me enxergo.”