Bonny transforma realidade de vida e quebra barreiras: 'Não dou a opção de falhar'

Bonny (24) mudou sua realidade de vida ao se lançar como streamer e atingir o Top 8 mundial do TikTok. Brasileira de vivências marcadas por desafios, a jovem transmite conteúdo ao vivo para uma audiência formada não só por brasileiros, como também por pessoas ao redor do restante do globo.

Em entrevista a CARAS Brasil, a influenciadora conta que o seu alcance internacional ainda é uma surpresa. Para ela, o poder da internet em provocar impacto e transformar histórias tem uma dimensão difícil de ser mensurada.

“Eu jamais imaginaria que tudo cresceria em uma proporção tão grande”, confessa ela, que faturou mais de R$ 10 milhões com suas lives. A brasileira ostenta o título de live mais rentável em um único dia, com R$ 215 mil.

“Quando não nos damos a opção de falhar, é impossível não dar certo. Minha comunidade do TikTok é uma família para mim, eu não poderia me sentir mais feliz, amada e acolhida do que sou hoje”, afirma ela.

Bonny esteve há um ano no palco do TikTok Live Fest Global e recebeu o troféu de Global Best Creator, o que a colocou como uma das principais criadoras de conteúdo do mundo. Além disso, atualmente ela é uma das maiores da América Latina.

Hoje uma figura de sucesso na internet, Bonny nem sempre teve uma vida marcada por glamour. Nascida no interior do Rio Grande do Sul, ela perdeu a mãe em um acidente de carro e passou a ser criada pelos avós. Aos 17, foi diagnosticada com uma doença rara no intestino.

Foi em meio ao caos financeiro provocado por gastos para tratar a doença que ela viu na internet a possibilidade de se comunicar com mais pessoas. Aos 19, passou a criar lives e, com o passar do tempo, quebrou barreiras e transformou sua realidade de vida.