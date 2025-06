Agnes Brichta constrói trajetória nas artes e aposta em moda como forma de expressão: 'Conquista'

Agnes Brichta revela como gosta de se expressar através da moda e anuncia peça de teatro em entrevista à CARAS

É hora de experimentar e se renovar! A atriz Agnes Brichta (28) aproveitou a primeira visita à Ilha de CARAS 3.0 by GAV Resorts, em Angra dos Reis, para explorar seu lado fashionista e mergulhar mais a fundo no seu próprio estilo.

“Sou libriana e sempre nos esforçamos para nos expressar. Sempre que estou em um evento criativo, é o momento de liberdade para ser menos previsível. É uma conquista nova que tento levar para dentro do meu dia a dia”, conta Agnes.

“Eu lembro de ter visto muito sobre a Ilha nas revistas, era uma coisa mágica. Senti que estava entrando na publicação da minha infância!”, brinca ela, entre um clique e outro.

Companheira inseparável de Ana Hikari (30), com quem curtiu a viagem, Agnes trabalha com a amiga e a atriz Nina Tomsic (24) no podcast Clube do Erro, no qual leem e comentam histórias anônimas. “Somos inseparáveis. A gente é um trio que funciona como um organismo organizado, dá para perceber isso no podcast. Quando conversávamos, pensávamos que tudo que falávamos poderia virar podcast. A piada estava pronta!”, diz a atriz, que conheceu as amigas nas gravações da novela Quanto Mais Vida, Melhor.

Filha dos atores Vladimir Brichta (49) e Adriana Esteves (55) e irmã de Felipe Ricca (25), no ar em Vale Tudo, Agnes comemora o impulso artístico que recebe de toda a família. “Estou cheia de orgulho do meu irmão, já sei há anos que ele é muito bom e, agora, o mundo vai saber. Ter três pessoas ao meu redor que trabalham na mesma profissão mostra que não tem uma maneira única de ser ator. Nós conseguimos ser muito amplos, as decisões são diferentes, o jeito de levar o trabalho. Permanece a gentileza, o profissionalismo. A gente se inspira”, conclui a atriz, que produz a peça A Máquina, ainda sem data de estreia, e protagoniza o recém-lançado videoclipe de Could It Be Magic, do cantor Barry Manilow (81).

VEJA OUTRAS NOTÍCIAS NO INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: