Rei Charles III chora em evento oficial da realeza britânica

Rei Charles III e a esposa, a rainha Camilla, não seguram as lágrimas em um momento comovente e fora do roteiro em um evento oficial da realeza

O rei Charles III e a esposa, a rainha Camilla, choraram durante o discurso de um veterano em um evento oficial da realeza britânica. Nesta sexta-feira, 15, eles se reuniram com veteranos do exército para celebrar o Dia da Vitória sobre o Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial. Em um momento do encontro, um dos convidados fugiu do roteiro e fez o rei ficar com os olhos cheios de lágrimas.

O momento de emoção aconteceu no discurso do capitão Yavar Abbas, de 105 anos, que falou sobre a luta do rei contra o câncer. O senhor falou que o rei estava ali apesar do tratamento contra o câncer, e destacou que também é um sobrevivente da doença. Ele disse que superou o câncer há 25 anos e que está bem de saúde.

Ao ouvir as palavras do homem, o monarca se emocionou e chorou discretamente. O momento foi flagrado pelos fotógrafos de plantão.

A luta do Rei Charles III contra o câncer começou em 2024, após ele passar por um procedimento na próstata. Até o momento, ele não revelou detalhes sobre qual foi o tipo de tumor encontrado, apenas informou que está com câncer e seu tratamento continua. O monarca lida com a doença de forma tranquila e segue com sua agenda de compromissos, mas sempre respeitando seu tratamento e limitações.

Rei Charles III e Rainha Camilla - Foto: Getty Images

Olho vermelho do Rei Charles III

O Rei Charles III fez uma rara aparição em público nesta terça-feira, 8, durante sua luta contra o câncer. Ele participou da cerimônia de abertura da visita de Estado da França no Reino Unido. O monarca posou ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, mas um detalhe em seu rosto chamou a atenção: o olho vermelho.

O rei apareceu com vermelhidão em um dos olhos e deixou os admiradores preocupados com sua saúde. Isso porque ele luta contra o câncer desde o início de 2024. No entanto, o problema no olho não tem relação com seu tratamento.

De acordo com o Palácio de Buckingham, o olho vermelho de Charles é uma consequência do rompimento de um vaso sanguíneo na noite anterior. Foi algo isolado e não tem relação com a condição de saúde dele.

Segundo a revista People, a Clínica Mayo informou que o rompimento de um caso sanguíneo no olho é chamado de hemorragia subconjuntival e é algo inofensivo. A lesão pode acontecer por causa de uma tosse mais forte ou um espirro. A vermelhidão costuma durar de uma a duas semanas e desaparece de forma natural.

Rei Charles III e Emmanuel Macron - Foto: Getty Images

Atitude do Rei Charles III para proteger a esposa

O rei Charles III tomou uma atitude para evitar uma crise de segurança na casa de campo de sua esposa, a rainha Camilla. De acordo com o site Daily Mail, ele gastou o valor de 3 milhões de libras - cerca de R$ 22 milhões - para comprar uma casa que era vizinha da propriedade da esposa para evitar que um salão de festas fosse construído no local.

A publicação informou que a casa iria ser vendida para uma empresa que alugaria o local para realizar cerimônias de casamento. Porém, o rei não quis que uma casa de eventos fosse construída ao lado do refúgio de descanso da esposa. Assim, ele pagou para que a casa se tornasse propriedade da família real.

A casa fica em Wiltshire e é o local para onde Camilla vai quando quer ficar longe do público. A rainha ficou aflita quando ouviu os rumores sobre a venda da casa do vizinho, já que seu sossego iria chegar ao fim com visitantes todo final de semana e som alto.

Charles usou seu próprio dinheiro para comprar a mansão e torná-la uma casa de sua família, que será alugada para alguém de confiança. Ele tomou a atitude para proteger a segurança da esposa, já que não queria um grande trânsito de pessoas no local onde a rainha vai para descansar.

Vale lembrar que Camilla comprou a casa de campo em 1995, logo depois de se separar de Andrew Parker Bowles. Ela pagou cerca de 850 mil libras no local, que foi construído em 1860.

