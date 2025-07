Leitura labial revela conversa de Rei Charles com a Rainha Camilla

Especialista em leitura labial revela pergunta da Rainha Camilla para o marido, Rei Charles III, durante evento da realeza britânica

Uma especialista em leitura labial revelou detalhes de uma conversa entre o Rei Charles III e a rainha Camilla em um evento da realeza britânica. A leitora labial Nicola Hickling analisou o vídeo de uma conversa do casal durante o passeio de carruagem no evento Trooping the Colour, que aconteceu em Londres, Inglaterra. O momento registrou a preocupação de Camilla com o bem-estar do marido.

De acordo com a especialista, Camilla ficou preocupada ao ver o marido emocionado com o evento, que era a celebração oficial do seu aniversário. “A Rainha Camilla sente o estado emotivo de Charles e pergunta: ‘Você tem certeza absoluta?’. Charles responde com um gesto sutil com a mãe que parece reforçar sua própria determinação, e diz: ‘Vou superar o dia de hoje, isso me emociona e não sei porquê’. Nesse momento, ele usa a mão para enxugar, talvez, uma lágrima do olho. Vejo que ele está com os olhos vermelhos e parece emotivo”, disse a especialista, segundo o site The Mirror.

Outro especialista em leitura labial, Jeremy Freeman, analisou outro vídeo de Charles e Camilla, no qual os dois também conversavam durante o Trooping the Colour. O leitor labial disse que viu Charles dizer: “Absolutamente louco, uma vergonha. Essa é a diferente entre mim e ele”. Porém, ele não conseguiu identificar sobre quem o rei estava falando.

Olho vermelho do Rei Charles III

O Rei Charles III fez uma rara aparição em público nesta terça-feira, 8, durante sua luta contra o câncer. Ele participou da cerimônia de abertura da visita de Estado da França no Reino Unido. O monarca posou ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, mas um detalhe em seu rosto chamou a atenção: o olho vermelho.

O rei apareceu com vermelhidão em um dos olhos e deixou os admiradores preocupados com sua saúde. Isso porque ele luta contra o câncer desde o início de 2024. No entanto, o problema no olho não tem relação com seu tratamento.

De acordo com o Palácio de Buckingham, o olho vermelho de Charles é uma consequência do rompimento de um vaso sanguíneo na noite anterior. Foi algo isolado e não tem relação com a condição de saúde dele.

Segundo a revista People, a Clínica Mayo informou que o rompimento de um caso sanguíneo no olho é chamado de hemorragia subconjuntival e é algo inofensivo. A lesão pode acontecer por causa de uma tosse mais forte ou um espirro. A vermelhidão costuma durar de uma a duas semanas e desaparece de forma natural.