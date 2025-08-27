Os detalhes de como o príncipe George se prepara para ser Rei no futuro

Com apenas 12 anos, o príncipe George segue a educação que recebe dos pais para aprender a como exercer seu destino de ser Rei

O príncipe George está com apenas 12 anos de idade e se prepara para ser o futuro rei do Reino Unido. Ele é o segundo nome na linha de sucessão do trono, sendo que está atrás apenas do seu pai, o príncipe William. Apesar da missão de se tornar rei no futuro, ele tenta ter uma infância normal.

De acordo com a reportagem da revista People, George é o futuro rei que teve a infância mais normal quanto foi possível até hoje. Ele já nasceu famoso e sob os olhares do mundo, mas cresceu sem grandes responsabilidades. Ele frequentou a mesma escola dos irmãos e teve uma infância tranquila na propriedade da família, que fica perto da escola e tem espaço suficiente para ele brincar ao ar livre.

Além disso, ele cresceu muito próximo dos avós maternos, Carole e Michael, que ajudaram a dar o ar de normalidade para a vida do neto. Ele sempre gostou de jogar futebol nos jardins com o pai e os irmãos e conseguiu ter momentos totalmente privativos nas mansões da família. Porém, isso pode mudar em breve.

Inclusive, ele já participou do seu primeiro evento como membro oficial da realeza britânica. O momento especial aconteceu em maio de 2025, quando ele esteve em um chá em homenagem aos veteranos de guerra ao lado dos pais no Palácio de Buckingham. Ali, ele estava cumprindo a sua função como integrante da realeza e chamou a atenção pelo seu jeito confiante e calmo para lidar com todos.

Assim, aos poucos, George é apresentado para seu futuro. A partir do próximo ano, o pequeno príncipe deve mudar de escola. Os rumores dizem que ele deverá frequentar um internato só para meninos, que é uma tradição da família real.

No entanto, o que pode tirar George de sua vida normal de adolescente é possibilidade de se tornar o primeiro nome na linha de sucessão. Como o Rei Charles enfrenta um câncer há alguns anos e não revela os detalhes de sua saúde, a possibilidade da morte dele assombra os bastidores da realeza. Assim, caso se torne o herdeiro direto do trono, George precisará assumir outras responsabilidades antes do tempo e precisará acelerar sua preparação para ser rei.

Mesmo assim, o pai dele, William, quer que o filho possa completar seus estudos antes de ganhar o título de Príncipe de Gales, que é dado ao primeiro nome na linha de sucessão. Inclusive, William insiste em falar para George que é o destino dele ser rei, e não é um dever, já que não quer que ele se sinta preso à realeza, mas que veja essa função com leveza.

O prato favorito do príncipe George

Filho de Kate Middleton e príncipe William, o príncipe George possui um prato favorito para suas refeições. De acordo com o site The Mirror, ele é um apaixonado pela culinária italiana e seu prato favorito é o tradicional espaguete à carbonara.

A revelação foi feita pelo chef celebridade Aldo Zilli, que conversou com William sobre os gostos do príncipe. “William é incrível. Estou esperando o convite porque aparentemente o prato favorito do menino é espaguete à carbonara. Estou pronto para cozinhar para ele”, comentou.

Recentemente, Kate Middleton contou que os filhos adoram comer macarrão com queijo na casa da família. “Ela nos contou como as crianças gostam de cozinhar e preparam macarrão com queijo. Um mexe a farinha enquanto o outro adiciona leite e manteiga. Eles também fazem saladas”, contou uma fonte.

