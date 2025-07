O plano do príncipe William para preparar George para ser rei

Príncipe William e Kate equilibram infância normal e responsabilidades reais do filho mais velho, o príncipe George, que será rei no futuro

O Príncipe William está seguindo um plano intencional para preparar o filho mais velho, o príncipe George, hoje com 11 anos, para seu futuro como rei da Inglaterra. A meta é expor o garoto às atividades reais de forma gradual, sem tirar dele a rotina infantil.

Em 2016, quando George tinha apenas três anos, William afirmou à BBC que, naquele momento, “dentro da nossa unidade familiar, somos uma família normal” e que “haverá um momento e um lugar para explicar ao George como ele se encaixa no mundo, mas agora é apenas garantir um ambiente seguro e estável”.

Diálogo planejado e controlado

O biógrafo real Robert Lacey relata que William e Kate escolheram deliberadamente o momento ideal para falar com George sobre seu destino real. A conversa teria ocorrido por volta do sétimo aniversário do príncipe, no verão de 2020, ocasião em que os pais teriam detalhado os aspectos de sua futura vida de serviço e dever.

É fundamental que George esteja ciente de seu papel antes de completar 12 anos, quando segundo protocolo real ele não deve mais viajar no mesmo avião que o pai, protegendo assim a linha de sucessão.

Início das responsabilidades reais

Em 5 de maio de 2025, George participou do primeiro evento formal: um chá no Palácio de Buckingham em homenagem ao 80º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial. Ao lado de William e Kate, o jovem príncipe conversou com veteranos, abraçando sua primeira função pública ministerial.

Durante o chá, ele se mostrou curioso e atento, fazendo perguntas relevantes sobre as experiências dos veteranos, o que foi elogiado pelos presentes. Essa aparição foi considerada um “pequeno gosto dos deveres futuros como rei”.

Educação real com equilíbrio

Fontes do Palácio informaram à People que criar George representa um “enorme exercício de equilíbrio” entre prepará-lo para o trono e garantir que ele tenha uma infância o mais normal possível.

A estratégia dos pais envolve mesclar eventos oficiais — como o chá real — com a proteção da rotina escolar, brincadeiras com os irmãos e viagens em família.

Expectativas para os próximos anos

Ao completar 12 anos em 22 de julho de 2025, George enfrentará mudanças, como a separação de voos com William e Charles. Ele também deve iniciar uma trajetória mais visível em eventos públicos, mantendo a segurança e integridade da instituição monárquica.

Esse preparo consciente alinha tradição e modernidade, garantindo que o herdeiro aprenda a servir com empatia e responsabilidade sem perder sua essência de criança.