Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Meghan Markle exibe imagem inédita da filha, princesa Lilibet, na casa da família
Realeza / Família

Meghan Markle exibe imagem inédita da filha, princesa Lilibet, na casa da família

Meghan Markle registra momento fofo da filha, princesa Lilibet, na casa da família ao mostrar o presente que ganhou do príncipe Harry

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 16h06

Meghan Markle
Meghan Markle - Foto: Getty Images

A duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu ao exibir uma imagem inédita da filha, princesa Lilibet, de 4 anos, nas redes sociais. Nesta terça-feira, 26, ela registrou um momento fofo da herdeira na casa da família e explodiu o fofurômetro da internet.

Nas imagens, a princesinha apareceu dando um beijo no presente que a mãe ganhou do marido, príncipe Harry. Ele presenteou a esposa com um quadro com a foto dela com o cachorrinho da família, Guy, que morreu em janeiro deste ano.

Então, Lilibet surgiu indo até o quadro e dando um beijo ao vê-lo encostado na bancada da cozinha. A menina surgiu com um look que parecia um pijama.

Meghan Markle mostra imagem da princesa Lilibet
Meghan Markle mostra imagem da princesa Lilibet
Meghan Markle mostra imagem da princesa Lilibet
Meghan Markle mostra imagem da princesa Lilibet
Meghan Markle mostra imagem da princesa Lilibet
Meghan Markle mostra imagem da princesa Lilibet

Curiosidade sobre o nome de Meghan Markle

Recentemente, Meghan Markle contou que gosta de ser reconhecida como a Duquesa de Sussex e que usa o Sussex como o sobrenome de sua família. Agora, ela esclareceu se ainda usa o sobrenome Markle em seus documentos oficiais.

“Quando me casei, mudei meu nome. Mas é complicado para as pessoas entenderem, porque um sobrenome não é algo típico. Meu nome legal é Meghan, Duquesa de Sussex, mas Sussex para nós funciona como nosso sobrenome e é o nome que compartilhamos com nossos filhos. Desde que nos casamos é assim que me chamam”, disse ela.

Os títulos de Duque e Duquesa de Sussex foram dados para o príncipe Harry e Meghan Markle pela Rainha Elizabeth II quando eles se casaram em 2018. Estes são os títulos reais deles. Inclusive, eles decidiram que Sussex seria o sobrenome social dos filhos deles. Na certidão de nascimento, as crianças usam o sobrenome Mountbatten-Windsor.

O significado do nome da princesa Lilibet

A filha caçula de Harry e Meghan, a princesa Lilibet, nasceu em 4 de junho de 2021 em Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos. Ela recebeu o nome de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. O primeiro nome que ela recebeu é em homenagem à bisavó. O casal decidiu homenagear a rainha Elizabeth II, que era avó dele. Isso porque Lilibet era o apelido de infância da rainha.

Inclusive, eles pediram a benção da rainha antes de oficializarem o nome da recém-nascida. “O Duque conversou com a família antes do anúncio. Aliás, sua avó foi a primeira pessoa da família para quem ele ligou. Durante a conversa, ele compartilhou a esperança de batizar a filha de Lilibet em sua homenagem. Se ela não tivesse demonstrado apoio, eles não teriam usado o nome”, disse um informante na época.

O nome Lilibet também pode ser visto como uma variação de Lily, que vem do nome da flor Lírio e tem o símbolo de pureza no cristianismo. O segundo nome da princesinha é Diana, que é uma homenagem para sua avó paterna, a princesa Diana. O nome Diana tem o significado de divino e é de origem latina. 

Qual é a história do casal Harry e Meghan?

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle se conheceram em 2016 por meio de um amigo em comum. O romance engrenou rapidamente e eles se casaram em 2018 após ela enfrentar desafios para se adaptar à vida na realeza britânica.

Porém, em 2020, os dois decidiram abandonar a vida na família real. Eles abdicaram das funções de membros ativos da realeza e se mudaram para a Califórnia, nos Estados Unidos. Afastados do Reino Unido, eles fizeram revelações polêmicas sobre a vida na realeza, como quando sentiram preconceito por causa da cor da pele de Meghan, os conflitos dele com o pai e o irmão e a pressão da imprensa no relacionamento deles.

Hoje em dia, Harry tem pouco contato com a família no Reino Unido. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

