Meghan Markle exibe imagem inédita da filha, princesa Lilibet, na casa da família

Meghan Markle registra momento fofo da filha, princesa Lilibet, na casa da família ao mostrar o presente que ganhou do príncipe Harry

A duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu ao exibir uma imagem inédita da filha, princesa Lilibet, de 4 anos, nas redes sociais. Nesta terça-feira, 26, ela registrou um momento fofo da herdeira na casa da família e explodiu o fofurômetro da internet.

Nas imagens, a princesinha apareceu dando um beijo no presente que a mãe ganhou do marido, príncipe Harry. Ele presenteou a esposa com um quadro com a foto dela com o cachorrinho da família, Guy, que morreu em janeiro deste ano.

Então, Lilibet surgiu indo até o quadro e dando um beijo ao vê-lo encostado na bancada da cozinha. A menina surgiu com um look que parecia um pijama.

Meghan Markle mostra imagem da princesa Lilibet

Curiosidade sobre o nome de Meghan Markle

Recentemente, Meghan Markle contou que gosta de ser reconhecida como a Duquesa de Sussex e que usa o Sussex como o sobrenome de sua família. Agora, ela esclareceu se ainda usa o sobrenome Markle em seus documentos oficiais.

“Quando me casei, mudei meu nome. Mas é complicado para as pessoas entenderem, porque um sobrenome não é algo típico. Meu nome legal é Meghan, Duquesa de Sussex, mas Sussex para nós funciona como nosso sobrenome e é o nome que compartilhamos com nossos filhos. Desde que nos casamos é assim que me chamam”, disse ela.

Os títulos de Duque e Duquesa de Sussex foram dados para o príncipe Harry e Meghan Markle pela Rainha Elizabeth II quando eles se casaram em 2018. Estes são os títulos reais deles. Inclusive, eles decidiram que Sussex seria o sobrenome social dos filhos deles. Na certidão de nascimento, as crianças usam o sobrenome Mountbatten-Windsor.

O significado do nome da princesa Lilibet

A filha caçula de Harry e Meghan, a princesa Lilibet, nasceu em 4 de junho de 2021 em Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos. Ela recebeu o nome de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. O primeiro nome que ela recebeu é em homenagem à bisavó. O casal decidiu homenagear a rainha Elizabeth II, que era avó dele. Isso porque Lilibet era o apelido de infância da rainha.

Inclusive, eles pediram a benção da rainha antes de oficializarem o nome da recém-nascida. “O Duque conversou com a família antes do anúncio. Aliás, sua avó foi a primeira pessoa da família para quem ele ligou. Durante a conversa, ele compartilhou a esperança de batizar a filha de Lilibet em sua homenagem. Se ela não tivesse demonstrado apoio, eles não teriam usado o nome”, disse um informante na época.

O nome Lilibet também pode ser visto como uma variação de Lily, que vem do nome da flor Lírio e tem o símbolo de pureza no cristianismo. O segundo nome da princesinha é Diana, que é uma homenagem para sua avó paterna, a princesa Diana. O nome Diana tem o significado de divino e é de origem latina.

Qual é a história do casal Harry e Meghan?

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle se conheceram em 2016 por meio de um amigo em comum. O romance engrenou rapidamente e eles se casaram em 2018 após ela enfrentar desafios para se adaptar à vida na realeza britânica.

Porém, em 2020, os dois decidiram abandonar a vida na família real. Eles abdicaram das funções de membros ativos da realeza e se mudaram para a Califórnia, nos Estados Unidos. Afastados do Reino Unido, eles fizeram revelações polêmicas sobre a vida na realeza, como quando sentiram preconceito por causa da cor da pele de Meghan, os conflitos dele com o pai e o irmão e a pressão da imprensa no relacionamento deles.

Hoje em dia, Harry tem pouco contato com a família no Reino Unido.

