Por que os casacos da princesa Diana nunca foram leiloados?

Especialista dá explicação surpreendente para o motivo de um casaco usado pela princesa Diana nunca ter sido leiloado junto com outras roupas dela

A princesa Diana morreu há 28 anos, mas sua memória segue viva nos admiradores da família real britânica. Tanto que itens que ela usou em vida ainda são vendidos por valores impressionantes em leilões. No entanto, um item nunca foi visto para ser leiloado: os casacos da princesa! Saiba o motivo:

De acordo com o site da revista People, um especialista contou que nunca um casaco da princesa Diana foi leiloado e o motivo é bem a cara dela. O Sr. Martin Nolan, diretor executivo da Julien’s Auctions, que fará um novo leilão com peças da princesa em breve, contou que um casaco dela nunca é visto em um leilão porque ela doou a maioria deles .

“Aprendemos o quão generosa Diana era, sempre doando itens. E você nunca vê um casaco de Diana ir a leilão porque ela costumava sair com seu mordomo e equipe para passear por Londres em Janeiro ou Fevereiro, quando é um frio congelante… Ela encontrava moradores de rua e doava seus casacos. Ela era assim - sem nenhum espetáculo ou algo do tipo”, disse ele sobre as doações sigilosas de Diana, que a fizeram não deixar um grande volume de casacos em seu guarda-roupa quando morreu.

Geralmente, os leilões contam com peças icônicas da princesa Diana, que costumam ser os vestidos que ela usou em eventos oficiais e também acessórios. Inclusive, vale lembrar que a princesa fez um leilão com suas roupas para arrecadar fundos para a caridade apenas 2 meses antes de sua morte em 1997. Na época, ela arrecadou mais de US$ 3 milhões com a venda de mais de 70 vestidos.

Neste artigo, você também vai ler sobre:

Como foi o acidente que tirou a vida da princesa Diana

Onde o corpo dela foi sepultado e pode ser visitado apenas pela família

Como foi o último aniversário dela

Leia também: Ex-amante da princesa Diana fala sobre rivalidade entre William e Harry

O acidente que tirou a vida da princesa Diana

Há 28 anos, no dia 31 de agosto de 1997, a Princesa Diana falecia aos 36 anos. A então Princesa de Gales comoveu o mundo todo ao se envolver em um acidente de carro em Paris. Junto com ela estavam seu namorado Dodi Al-Fayed e o motorista do veículo, que também faleceram na hora.

Na época do acidente, já havia um ano que Diana estava divorciada do então Príncipe, Charles III. O divórcio um ano após a polêmica entrevista da Princesa à BBC em que ela afirmava que seu então marido estava tendo um caso com outra mulher. “Éramos três nesse casamento, estava um pouco lotado”, disse Diana na entrevista histórica.

Era uma tarde do dia 30 de agosto quando Diana e seu namorado, o empresário egípcio Dodi Al-Fayed deram entrada no Hotel Ritz de Paris, no qual o dono era Mohamed Al-Fayed, pai de Dodi. Após jantarem, o casal saiu pelos fundos do luxuoso hotel para não serem assediados por fãs e paparazzis.

Na Mercedes em que o casal estava, o motorista tentou fugir de alguns paparazzis que estavam os perseguindo em motocicletas. O veículo bateu em alta velocidade na coluna de um túnel próximo a Pont de L’Alma, em frente a Torre Eiffel.

O motorista, que tinha alto nível de álcool no sangue, e Fayed morreram na hora. Diana foi levada para o hospital Pitie- Salpetriere, onde passou por duas horas de cirurgia. Porém, a Princesa não resistiu aos ferimentos e faleceu às 4 horas da manhã no horário local.

Leia também:Filho e netos da princesa Diana herdaram um detalhe do rosto dela. Saiba qual

Onde o corpo da princesa Diana foi sepultado?

A princesa Diana foi enterrada em uma pequena ilha coberta de árvores no centro de lago oval na propriedade de Althorp Estate, que pertence a sua família e fica no Reino Unido. O corpo dela foi colocado ali no dia 6 de setembro de 1997 para evitar o assédio dos fãs da princesa e preservar a privacidade dos filhos dela, os príncipes William e Harry, que puderam visitar a mãe sempre que desejavam e sem alardes. Na época, o irmão dela, Charles Spencer, Conde de Spencer, contou sobre sua preocupação. “Havia uma emoção tão intensa em todos os lugares que fiquei preocupado sobre onde poderíamos enterrá-la com segurança”, afirmou ele à BBC.

O túmulo de Diana não pode receber visitantes, mas os admiradores dela podem ir até um memorial que foi construído em outro local da propriedade para receber homenagens. Vale lembrar ainda que outros membros da família da princesa não estão sepultados perto dela. A família Spencer está sepultada na Igreja de Santa Maria, em Great Brington, mas o irmão de Diana não quis colocá-la junto com os entes queridos por causa de sua segurança.

Na época do sepultamento, a família mandou construir uma ponta temporária para chegar até a ilha. Porém, a mesma foi removida tempos depois para evitar que as pessoas tivessem acesso ao local. Assim, o irmão de Diana definiu a ilha como o local ideal para o descanso eterno dela, já que o lago ao redor da ilha impede que pessoas com más intenções tenham acesso ao seu túmulo. Agora, a família só tem acesso ao túmulo por meio de um barco.

Outro detalhe do local do sepultamento da princesa é que a família mandou plantar 36 carvalhos ao redor do lago, que representam os 36 anos de vida dela. Cada árvore foi plantada por uma pessoa especial, incluindo membros da família real, como a Rainha Elizabeth II, o Rei Charles III, príncipe William e príncipe Harry.

View this post on Instagram A post shared by Charles Spencer (@charles.earl.spencer)

O último aniversário da princesa Diana

A princesa Diana teria completado 64 anos em 1º de julho de 2025, caso estivesse viva. Ela faleceu aos 36 anos em um acidente de carro em Paris, na França, em agosto de 1997. Naquele ano, ela comemorou o seu último aniversário em vida. Relembre como foi a data especial:

De acordo com a revista People, a princesa Diana comemorou o seu aniversário de 36 anos em uma festa de gala. Ela esteve no evento do Centenário da Tate Gallery, em Londres, Inglaterra, e esbanjou beleza ao usar um vestido preto que ganhou do amigo e estilista Jacques Azagury. Para completar o visual, ela usou um colar de brilhantes e brincos combinando.

Na época, ela fez questão de cumprimentar os admiradores na entrada do evento. Ela esbanjou simpatia e recebeu vários presentes de seus fãs, incluindo cartões, flores e ursos de pelúcia.

Durante aquele verão de 1997, Diana também viajou. Ela esteve nos Estados Unidos para um evento de gala e curtiu as férias em St. Tropez com o namorado, Dodi Al Fayed, e os filhos, William e Harry.

Leia também: Princesa Diana fez confissões para professora de dança sobre Charles