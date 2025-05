7 anos do casamento de príncipe Harry e Meghan Markle: Relembre fatos marcantes

Meghan Markle celebra o aniversário de 7 anos de casamento com o príncipe Harry com mensagem especia. Relembre a união

Nesta segunda-feira, 19 de maio, a duquesa de Sussex Meghan Markle e o príncipe Harry completaram 7 anos de casamento. Para marcar a data especial, ela fez um post nas redes sociais com fotos de momentos especiais na vida do casal e uma declaração carinhosa.

“7 anos de casamento. Uma vida de histórias. Obrigada a todos vocês (sejam ao nosso lado ou de longe) que nos amaram e apoiaram ao longo da nossa história de amor - nós apreciamos. Feliz aniversário”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Que tal relembrar momentos marcantes da união deles? Confira abaixo:

1 - O início do relacionamento

O príncipe Harry assumiu publicamente Meghan Markle como sua namorada em setembro de 2017, quando eles juntos ao primeiro evento como um casal apaixonado. O evento aconteceu em Toronto, no Canadá.

Poucos meses depois, em novembro de 2017, os dois anunciaram que estavam noivos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

2 - O casamento

O casamento de Harry e Meghan aconteceu em 19 de maio de 2018 na Capela St. George, no Castelo de Windsor, e contou com a presença de toda a família real britânica.

"O duque e a duquesa gostariam de agradecer a todos que participaram das celebrações do seu casamento. Eles se sentem muito sortudos por terem sido capazes de compartilhar seu dia com todos aqueles reunidos em Windsor e aqueles que assistiram na televisão em todo o Reino Unido, Commonwealth e em todo o mundo", informou a realeza em comunicado oficial divulgado no Twitter.

3 - Os filhos do casal

Harry e Meghan tiveram dois filhos. O primogênito, príncipe Archie, nasceu no dia 6 de maio de 2019 em Londres, Inglaterra. A caçula da família, princesa Lilibet, nasceu em 4 de junho de 2021 em Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos.

4 - O afastamento da família real

Em fevereiro de 2020, Meghan e Harry surpreenderam ao se afastarem da família real britânica. Os dois informaram que não seriam mais membros ativos da realeza e estavam de mudança para os Estados Unidos.

Com esta decisão, eles só voltaram a ser vistos em Londres em 2022, quando participaram de uma celebração na Catedral de St. Paul em junho daquele ano. Em dezembro de 2022, eles lançaram um documentário na Netflix com revelações sobre a vida deles antes, durante e depois da realeza, o que criou um climão com a família do príncipe. E tudo ficou mais intenso depois que ele lançou o seu livro, Spare, com memórias da época em que estava crescendo.

Atualmente, os dois continuam longe da família real e Harry já disse que não tem contato nem com seu pai, o Rei Charles III.