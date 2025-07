Contrato milionário de Meghan Markle e príncipe Harry com a Netflix não será renovado

Meghan Markle e príncipe Harry vão se despedir da Netflix em setembro após a decisão de não renovar o contrato de US$ 100 milhões

A duquesa de Sussex Meghan Markle e o príncipe Harry não vão mais fazer parte do time de talentos da Netflix a partir de setembro de 2025. De acordo com o site The Sun, o contrato milionário da parceria não foi renovado.

O contrato foi assinado em 2020 com o valor de US$ 100 milhões e eles lançaram 3 projetos: a série documental Harry & Meghan, de 2022, o projeto Polo e a série de estilo de vida With Love, Meghan.

De acordo com fontes do jornal, o fim do contrato aconteceu de forma amigável e tranquila. “A Netflix foi inteligente ao conseguir um número enorme de espectadores para a primeira série documental e sabia, realisticamente, que ela forneceria o auge do conteúdo do casal. Eles não estão descontentes com o resultado - eles conseguiram esses sucessos iniciais e produziram um dos programas mais comentados de todos os tempos”, afirmou o informante, e completou: “Não há animosidade de nenhum dos lados. As coisas simplesmente seguiram seu curso”.

As audiências dos programas de Harry e Meghan na Netflix

A série documental Harry & Meghan é a estreia documental mais assistida da Netflix até hoje. A série With Love, Meghan, sobre estilo de vida, estreou em março e ficou em 383º lugar no primeiro semestre de 2025, com 5,3 milhões de visualizações. O projeto terá uma segunda temporada ainda neste ano.

Enquanto isso, o projeto Polo, que teve produção executiva de Harry, ficou em 3.436º lugar, com 500 mil espectadores.

Meghan Markle quebra protocolo ao rebolar em vídeo íntimo com Harry

Na última quarta-feira, 4, Meghan quebrou os protcolos da realeza ao celebrar o aniversário de quatro anos da filha caçula, a princesa Lilibet, com um vídeo inédito do dia do nascimento da herdeira.

Ela compartilhou o vídeo do seu trabalho de parto para celebrar o aniversário da filha: "Hoje, há quatro anos, isso também aconteceu. Nossos dois filhos estavam com uma semana de atraso na data prevista para o parto... então, quando a comida apimentada, toda aquela caminhada e a acupuntura não funcionaram, só restava uma coisa a fazer!", afirmou. Veja!

