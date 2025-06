Meghan Markle quebra protocolo ao rebolar em vídeo íntimo com Harry

Intimidade da realeza! Meghan Markle quebra todos os protocolos ao exibir vídeo de dentro do quarto da maternidade no trabalho de parto da princesa Lilibet

Enquanto a rainha Elizabeth II nunca foi vista grávida para preservar sua intimidade enquanto esperava o nascimento dos filhos, a Duquesa Meghan Markle quebrou todos os protocolos ao exibir vídeo do trabalho de parto. Nesta quarta-feira, 4, ela celebrou o aniversário de 4 anos da filha caçula, a princesa Lilibet, e decidiu exibir um vídeo inédito do dia do nascimento da herdeira.

Nas imagens, Meghan e o marido, o príncipe Harry, apareceram dançando e rebolando no quarto da maternidade enquanto a duquesa estava em trabalho de parto para dar à luz Lilibet . Nas imagens, ela apareceu com o barrigão de grávida à mostra ao usar um vestido preto soltinho. Enquanto isso, Harry surgiu com jeans e moletom enquanto entrava na brincadeira de dança para incentivar a esposa.

O vídeo é uma verdadeira quebra de protocolo da realeza britânica. Os membros da família real são muito discretos sobre o nascimento dos filhos, principalmente os que são estão na linha de sucessão ao trono. Tradicionalmente, a mídia só descobre o nascimento de um bebê real quando a área de comunicação da realeza compartilha o pronunciamento oficial e nunca uma imagem de dentro da maternidade é revelada. Porém, Meghan está fora da realeza desde 2020 e decidiu inovar.

Ela compartilhou o vídeo do seu trabalho de parto com uma mensagem carinhosa para celebrar o aniversário da filha. "Hoje, há quatro anos, isso também aconteceu. Nossos dois filhos estavam com uma semana de atraso na data prevista para o parto... então, quando a comida apimentada, toda aquela caminhada e a acupuntura não funcionaram, só restava uma coisa a fazer!", afirmou ela.

O significado do nome da princesa Lilibet

A filha caçula de Harry e Meghan, a princesa Lilibet, nasceu em 4 de junho de 2021 em Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos. Ela recebeu o nome de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. O primeiro nome que ela recebeu é em homenagem à bisavó. O casal decidiu homenagear a rainha Elizabeth II, que era avó dele. Isso porque Lilibet era o apelido de infância da rainha.

Inclusive, eles pediram a benção da rainha antes de oficializarem o nome da recém-nascida. “O Duque conversou com a família antes do anúncio. Aliás, sua avó foi a primeira pessoa da família para quem ele ligou. Durante a conversa, ele compartilhou a esperança de batizar a filha de Lilibet em sua homenagem. Se ela não tivesse demonstrado apoio, eles não teriam usado o nome”, disse um informante na época.

O nome Lilibet também pode ser visto como uma variação de Lily, que vem do nome da flor Lírio e tem o símbolo de pureza no cristianismo. O segundo nome da princesinha é Diana, que é uma homenagem para sua avó paterna, a princesa Diana. O nome Diana tem o significado de divino e é de origem latina.

