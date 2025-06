Príncipe Harry surge em imagens fofas com seus dois filhos

Meghan Markle exibe imagens inéditas e encantadoras do príncipe Harry com os dois filhos, príncipe Archie e princesa Lilibet

O príncipe Harry curtiu o Dia dos Pais dos Estados Unidos neste domingo, 15, ao lado dos filhos, príncipe Archie, e princesa Lilibet. Para celebrar a data especial, Meghan Markle compartilhou um vídeo com várias imagens de Harry sendo pai.

Nas imagens, ele apareceu curtindo os filhos ao longo do crescendo deles, incluindo brincadeiras, gargalhadas, momento da leitura e diversão ao ar livre. Nas imagens inéditas, os fãs da realeza puderam acompanhar um pouco do crescimento de Archie e Lilibet, que crescem longe dos olhares do público.

“O melhor. Feliz Dia dos Pais para o nosso cara favorito”, disse Meghan na legenda.

O significado do nome da princesa Lilibet

A filha caçula de Harry e Meghan, a princesa Lilibet, nasceu em 4 de junho de 2021 em Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos. Ela recebeu o nome de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. O primeiro nome que ela recebeu é em homenagem à bisavó. O casal decidiu homenagear a rainha Elizabeth II, que era avó dele. Isso porque Lilibet era o apelido de infância da rainha.

Inclusive, eles pediram a benção da rainha antes de oficializarem o nome da recém-nascida. “O Duque conversou com a família antes do anúncio. Aliás, sua avó foi a primeira pessoa da família para quem ele ligou. Durante a conversa, ele compartilhou a esperança de batizar a filha de Lilibet em sua homenagem. Se ela não tivesse demonstrado apoio, eles não teriam usado o nome”, disse um informante na época.

O nome Lilibet também pode ser visto como uma variação de Lily, que vem do nome da flor Lírio e tem o símbolo de pureza no cristianismo. O segundo nome da princesinha é Diana, que é uma homenagem para sua avó paterna, a princesa Diana. O nome Diana tem o significado de divino e é de origem latina.

