Vale Tudo: Saiba qual será a estratégia de Maria de Fátima para se casar com Afonso

Nos próximos capítulos, Maria de Fátima fará estratégia para conseguir se casar com Afonso e chegar perto do dinheiro dele; veja

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) fará de tudo para se casar com Afonso (Humberto Carrão) e chegar perto da fortuna do herdeiro de Odete Roitman (Debora Bloch). Para isso, a alpinista social bolará uma estratégia.

Segundo o Notícias da TV, o bilionário chamará a namorada para morar fora com ele em Paris, na França. Contudo, ele tomará um susto ao ver a reação da amada, que o questionará sobre o que pensa dela, alegando ser uma moça de família e com princípios.

"Sabe o que que é, Afonso? É que eu não tô à venda, não. Tá pensando o quê? Eu fui muito bem criada, tá? Tive mãe, tive pai... Meu avô me deu princípios!", disparará ela, usando a estratégia para conseguir o casamento, pensando no dinheiro.

Afonso ficará atrapalhado e acabará caindo na armadilha da golpista. "Eu fui confundida com outro tipo de mulher pra fazer uma proposta dessas", fingirá ela.

No próximo dia 5 de julho, as cenas de Maria de Fátima traindo Afonso com César (Cauã Reymond) serão gravadas. Quem flagrará a pulada de cerca será Raquel (Taís Araujo). A cozinheira começará a perceber quem a filha é de verdade.

Raquel acorda e descobre quem é Maria de Fátima: 'Demônio'

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Raquel (Taís Araujo) descobrirá quem Maria de Fátima (Bella Campos) realmente é. Após cair em várias armadilhas da filha, acreditando que ela não é uma golpista mentirosa, a cozinheira acordará e verá que ela roubou, enganou e acabou com seu namoro com Ivan (Renato Góes).

Segundo o Notícias da TV, a protagonista vai começar a suspeitar da jovem depois que o ex-namorado tentar explicar como a vilã jogou a culpa do sumiço dos dólares para ele. O administrador ficará sabendo da história por Freitas (Luis Lobianco) após a alpinista social devolver a mala para Marco Aurélio (Alexandre Nero). Leia mais aqui!