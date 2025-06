Vale Tudo: Raquel acorda e descobre quem é Maria de Fátima: 'Demônio'

Em breve, Raquel acorda e desmascara Maria de Fátima; nos próximos capítulos cozinheira descobrirá armações da filha e golpe que ela quer dar

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Raquel (Taís Araujo) descobrirá quem Maria de Fátima (Bella Campos) realmente é. Após cair em várias armadilhas da filha, acreditando que ela não é uma golpista mentirosa, a cozinheira acordará e verá que ela roubou, enganou e acabou com seu namoro com Ivan (Renato Góes).

Segundo o Notícias da TV, a protagonista vai começar a suspeitar da jovem depois que o ex-namorado tentar explicar como a vilã jogou a culpa do sumiço dos dólares para ele. O administrador ficará sabendo da história por Freitas (Luis Lobianco) após a alpinista social devolver a mala para Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Com a pulga atrás da orelha, Raquel pedirá o celular de Maria de Fátima emprestado e verá o aplicativo de delivery para verificar se foi ela quem fez o pedido que fez Ivan acordar na noite que os dólares sumiram. A cozinheira então encontrará o pedido e verá que foi a filha quem tramou tudo.

"Foi você, filha? Foi você que roubou os dólares e deu pro Marco Aurélio, minha filha? O tempo todo era você? Esse demônio que saiu de dentro da minha barriga... Foi você que fez eu achar que o Ivan era um ladrão... Você me roubou e me enganou de novo?", questionará.

"Quantas vezes eu tive dúvida sobre o que você estava pensando, eu tive vontade de te conhecer, de te entender. Mas agora não, agora eu sei exatamente quem você é. E tudo que eu podia pedir a Deus é pra nunca ter visto o monstro que eu botei no mundo", disparará Raquel.

"Peraí, mãe, você tá pensando que eu armei pra te separar do Ivan? Eu não tô entendendo, juro!", fingirá Maria de Fátima. "Como você é cínica... Chega, Maria de Fátima... Acabou! A sua mãe descobriu quem você é. Eu já sei que você roubou os dólares que estavam aqui em casa. E depois você armou tudo pra eu culpar o Ivan", falará ela.

Raquel então perceberá que a filha também quer dar um golpe em Afonso (Humberto Carrão). "Você vendeu a casa que a gente morava, destruiu a minha relação com o Ivan, roubou um dinheiro que não era seu", dirá a cozinheira. Capítulos depois, Raquel flagrará a herdeira traindo o namoro com César (Cauã Reymond) e terá provas para acabar com o relacionamento.

