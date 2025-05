Vale Tudo: Prestes a se casar, Fátima é flagrada traindo Afonso

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima é flagrada traindo Afonso com César; Raquel surpreenderá com atitude ao ver a filha traindo

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) será pega no flagra traindo Afonso (Humberto Carrão) com César (Cauã Reymond). Quem verá a traição será Raquel (Taís Araujo) e a cozinheira fará questão de registrar o momento.

Segundo o site Notícias da TV, nessa altura da novela a mãe da vilã já terá descoberto que Ivan (Renato Góes) não roubou os dólares e verá outras armações da herdeira. Ao ver o beijo entre os dois, Raquel fará uma foto.

As cenas ainda serão gravadas no próximo dia 5 de julho e o encontro dos amantes será uma possibilidade da mocinha entregar a moça, que estará prestes a se casar com Afonso.

"O problema é que eu precisava da minha mãe fazendo figuração na igreja do meu lado", dirá Maria de Fátima, que em seguida falará que dará um jeito de desmentir a mãe caso ela a entregue para o bilionário.

Leia também:Vale Tudo: Afonso decepciona Maria de Fátima com acordo pré-nupcial

Marco Aurélio conta com a ajuda de Fátima para roubar criança

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Marco Aurélio (Alexandre Nero) pedirá a ajuda de Maria de Fátima (Bella Campos) para roubar Sarita (Luara Telles) de sua irmã, Cecília (Maeve Jinkings), e de sua cunhada, Laís (Lorena Lima).

Segundo o Notícias da TV, O empresário aproveitará que as duas estarão em apuros. Enquanto sua irmã se encontrará em coma, a companheira dela estará desaparecida em uma ilha após levar turistas de barco em um mau tempo e esse será o cenário perfeito para ele pegar a menina para ele.

A essa altura, o empresário já estará com os documentos de Sarita nas mãos para fazer a adoção. Com a ajuda de Maria de Fátima, ele terá os papeis. Para isso, ele pedirá que a alpinista social realize o roubou para ele. Saiba mais aqui!