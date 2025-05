Vale Tudo: Maria de Fátima devolve dólares para Marco Aurélio, mas pede algo em troca

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, após roubar dólares de Raquel, Maria de Fátima devolverá dinheiro para Marco Aurélio em troca de uma coisa; veja

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) roubará os dólares de Raquel (Taís Araujo), mas não ficará com o dinheiro. Surpreendendo a todos, a vilã terá outro plano com a grana e o devolverá para Marco Aurélio (Alexandre Nero) em troca de um emprego na TCA.

Isso mesmo, a alpinista social irá pedir um cargo na empresa para César (Cauã Reymond) em troca de devolver os milhões para o ex-marido de Heleninha (Paolla Oliveira). O diretor achará estranho, mas aceitará a proposta.

O michê só ficará sabendo disso após quase ir embora do Brasil com a influencer em um jatinho alugado por Marco Aurélio. Ao irem para a viagem falsa, o moço será detido e depois ficará sabendo da armação da companheira.

Maria de Fátima alegará que prefere abrir mão dos dólares por enquanto para se aproximar mais de seu plano de se casar com Afonso (Humberto Carrão). "US$ 1 milhão não compra nem um apartamento decente com vista pro mar. Eu vou me casar com o Afonso, e a gente vai ganhar muito mais que isso", falará ela.

Maria de Fátima rouba dólares de Raquel e sobra para Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) aprontará contra Raquel (Taís Araújo) e sobrará para Ivan (Renato Góes). A alpinista social roubará a mala de dólares da mãe e o sumiço do dinheiro vai recair sobre o namorado da cozinheira.

Para quem não sabe, a vendedora de sanduíches pegará a mala que achava ser de Rubinho (Julio Andrade) e, na verdade, a mala foi trocada com a de Marco Aurélio (Alexandre Nero) quando ele pegou carona no jatinho do empresário para ir para Nova York. Saiba mais aqui!