Preta Gil ganha nova homenagem em novela da Globo; saiba como e quando será

Após ser homenageada em 'Vale Tudo', imagem da cantora Preta Gil aparecerá em outra novela da Globo nos próximos capítulos; saiba qual

A cantora Preta Gil (1974-2025) será homenageada em mais uma novela da TV Globo. Após a abertura do remake de 'Vale Tudo' ser apresentada com a voz da artista um dia depois de sua morte, uma imagem da filha de Gilberto Gil aparecerá em 'Êta Mundo Melhor!', trama exibida na faixa das 18h.

De acordo com informações do jornal 'O Globo', no capítulo de sábado, 23, a personagem Dita, interpretada por Jeniffer Nascimento, aparecerá admirando um retrato de Preta nos corredores da Rádio Paraízo. Já na exibição do dia 30 deste mês, a cantora aparecerá como capa de uma revista da época.

A ideia da homenagem partiu de Amora Mautner, diretora artística de ‘Êta Mundo Melhor!’ e amiga de infância de Preta Gil. "É minha referência de vida, minha irmã, meu sol. Estou aprendendo a viver sem ela, que ficará sempre dentro de mim", declarou ela.

Na última quinta-feira, 21, Amora compartilhou com o público uma imagem da capa da revista que será exibida em um dos capítulos da trama. "Meu sol, você, meu exemplo, minha irmã , minha família, minha vida. Estará sempre dentro de mim. Não tenho como viver sem você. Você me ensinou tudo, e de tudo o mais precioso foi ver você existir, e ensinando que o amor sempre vence", escreveu a diretora na legenda.

Preta Gil morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer. A cantora estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental contra a doença e estava prestes a retornar ao Brasil quando não resistiu e acabou falecendo antes de embarcar.

Preta Gil será homenageada em 'Êta Mundo Melhor!' - Foto: Divulgação / TV Globo

Relembre homenagem à Preta Gil em Vale Tudo

No dia 21 de julho, a TV Globo fez uma homenagem tocante à cantora Preta Gil. De surpresa, a emissora mudou a abertura da novela Vale Tudo, trama das 9 do canal. Eles tiraram o áudio na voz de Gal Costa e substituíram pela voz da artista cantando a música Brasil.

No final do vídeo da abertura, a Globo ainda exibiu uma foto de Preta sorridente. A homenagem deixou os telespectadores comovidos com o gesto carinhoso para relembrar a trajetória de sucesso da cantora, que morreu aos 50 anos no dia 20 de julho.

Preta Gil é homenageada na abertura de Vale Tudo - Foto: Reprodução / Globo

Gilberto Gil diz que teve tempo para se familiarizar com a morte de Preta

Gilberto Gil já retornou aos compromissos profissionais depois da morte de sua filha Preta Gil. O cantor subiu ao palco na última quarta-feira, 20, pela segunda vez, e concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, na qual revelou um pouco de como se sente depois do ocorrido.

"A morte dela, a falta dela é uma coisa pesarosa, e esse pesar se manifesta de várias formas, já foi muito mais intenso nos primeiros dias, provocador da lágrima, do choro", declarou o veterano.

Apesar da perda e da dor do luto, Gil revelou que teve tempo para se “acostumar” com a perda ainda durante a vida de Preta: "Sempre falo que a gente teve um tempo longo para se familiarizar com a passagem da Preta. Isso tem um efeito calmante, de certa forma", disse o cantor, por fim.

