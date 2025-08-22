CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Preta Gil ganha nova homenagem em novela da Globo; saiba como e quando será
Novelas / Homenagem

Preta Gil ganha nova homenagem em novela da Globo; saiba como e quando será

Após ser homenageada em 'Vale Tudo', imagem da cantora Preta Gil aparecerá em outra novela da Globo nos próximos capítulos; saiba qual

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 14h52

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Preta Gil
Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Preta Gil (1974-2025) será homenageada em mais uma novela da TV Globo. Após a abertura do remake de 'Vale Tudo' ser apresentada com a voz da artista um dia depois de sua morte, uma imagem da filha de Gilberto Gil aparecerá em 'Êta Mundo Melhor!', trama exibida na faixa das 18h.

De acordo com informações do jornal 'O Globo', no capítulo de sábado, 23, a personagem Dita, interpretada por Jeniffer Nascimento, aparecerá admirando um retrato de Preta nos corredores da Rádio Paraízo. Já na exibição do dia 30 deste mês, a cantora aparecerá como capa de uma revista da época.

A ideia da homenagem partiu de Amora Mautner, diretora artística de ‘Êta Mundo Melhor!’ e amiga de infância de Preta Gil. "É minha referência de vida, minha irmã, meu sol. Estou aprendendo a viver sem ela, que ficará sempre dentro de mim", declarou ela.

Na última quinta-feira, 21, Amora compartilhou com o público uma imagem da capa da revista que será exibida em um dos capítulos da trama. "Meu sol, você, meu exemplo, minha irmã , minha família, minha vida. Estará sempre dentro de mim. Não tenho como viver sem você. Você me ensinou tudo, e de tudo o mais precioso foi ver você existir, e ensinando que o amor sempre vence", escreveu a diretora na legenda.

Preta Gil morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer. A cantora estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental contra a doença e estava prestes a retornar ao Brasil quando não resistiu e acabou falecendo antes de embarcar.

Preta Gil será homenageada em 'Êta Mundo Melhor!' - Foto: Divulgação / TV Globo
Preta Gil será homenageada em 'Êta Mundo Melhor!' - Foto: Divulgação / TV Globo

Relembre homenagem à Preta Gil em Vale Tudo

No dia 21 de julho, a TV Globo fez uma homenagem tocante à cantora Preta Gil. De surpresa, a emissora mudou a abertura da novela Vale Tudo, trama das 9 do canal. Eles tiraram o áudio na voz de Gal Costa e substituíram pela voz da artista cantando a música Brasil.

No final do vídeo da abertura, a Globo ainda exibiu uma foto de Preta sorridente. A homenagem deixou os telespectadores comovidos com o gesto carinhoso para relembrar a trajetória de sucesso da cantora, que morreu aos 50 anos no dia 20 de julho.

Preta Gil é homenageada na abertura de Vale Tudo - Foto: Reprodução / Globo
Preta Gil é homenageada na abertura de Vale Tudo - Foto: Reprodução / Globo

Gilberto Gil diz que teve tempo para se familiarizar com a morte de Preta

Gilberto Gil já retornou aos compromissos profissionais depois da morte de sua filha Preta Gil. O cantor subiu ao palco na última quarta-feira, 20, pela segunda vez, e concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, na qual revelou um pouco de como se sente depois do ocorrido.

"A morte dela, a falta dela é uma coisa pesarosa, e esse pesar se manifesta de várias formas, já foi muito mais intenso nos primeiros dias, provocador da lágrima, do choro", declarou o veterano.

Apesar da perda e da dor do luto, Gil revelou que teve tempo para se “acostumar” com a perda ainda durante a vida de Preta: "Sempre falo que a gente teve um tempo longo para se familiarizar com a passagem da Preta. Isso tem um efeito calmante, de certa forma", disse o cantor, por fim.

Leia também: Ex-marido de Preta Gil, Otávio Müller presta homenagem 1 mês após a morte da cantora

Gilberto Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram
Gilberto Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

preta gilamora mautnerÊta Mundo Melhor!
Preta Gil Preta Gil  

Leia também

Eita!

Mário Sérgio toma fora de Odete - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Mário Sérgio toma golpe de Odete: 'Nunca te prometi nada'

CADÊ?

Atriz de Fina Estampa saiu do Brasil e mudou de profissão - Divulgação/TV Globo

Atriz de Fina Estampa se afastou da atuação e sofreu em mudança para fora do país

Confronto!

Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Estela confronta homem do passado e segredo vem à tona

Resposta afiada

Dita (Jeniffer Nascimento) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor! Dita debocha de Zulma após mentira envolvendo Candinho

Fim da novela

Odete (Debora Bloch) e Raquel (Taís Araujo) na novela Vale Tudo - Foto: Globo/ Léo Rosario

Quando a novela Vale Tudo chega ao fim? A data do último capítulo é revelada

Eita!

Celina toma golpe de Fátima - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Celina não deixa Fátima levar roupas e toma golpe da vilã

Últimas notícias

Preta GilPreta Gil ganha nova homenagem em novela da Globo; saiba como e quando será
Mariana Ximenes, Joana Henning e Rafael Dragaud em evento do Prêmio Chico VivePrêmio Chico Vive abre inscrições para reconhecer jovens líderes socioambientais no Brasil
Irmão de Sheron Menezzes faleceu aos 36 anosMãe de Sheron Menezzes faz forte desabafo após a morte do filho: 'Gritei muito'
Filho de mãe com HIV, Cauã Reymond apoia causa e dá exemploApós sofrer bullying por ter tido mãe com HIV, Cauã Reymond apoia causa
Sophia Valverde e Pietro KraussComo Sophia Valverde conheceu o noivo? Atriz revela início do romance
Mário Sérgio toma fora de OdeteVale Tudo: Mário Sérgio toma golpe de Odete: 'Nunca te prometi nada'
Michel TelóMichel Teló revela detalhes de sua preparação para ser mentor no Estrela da Casa
Tom Brady celebra 18 anos do filho mais velho, Jack BradyEle cresceu! Tom Brady celebra os 18 anos do filho mais velho com fotos inéditas
NoneOfertas do dia: Apple Watch com super descontos de até 38%
Lucas Rangel e Lucas BleyLucas Rangel mostra alguns cômodos de seu novo apartamento em SP; veja fotos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade