Gilberto Gil diz que teve tempo para se familiarizar com a morte de Preta

Gilberto Gil já retornou aos compromissos profissionais depois da morte de sua filha Preta Gil. O cantor subiu ao palco na última quarta-feira, 20, pela segunda vez e concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, na qual revelou um pouco de como se sente depois do ocorrido.

"A morte dela, a falta dela é uma coisa pesarosa, e esse pesar se manifesta de várias formas, já foi muito mais intenso nos primeiros dias, provocador da lágrima, do choro”. Apesar da perda e da dor do luto, Gil revelou que teve tempo para se “acostumar” com a perda ainda durante a vida de Preta: “Sempre falo que a gente teve um tempo longo para se familiarizar com a passagem da Preta. Isso tem um efeito calmante, de certa forma", disse Gil à Folha.

Esse sentimento se deve ao fato de que Preta esteve combatendo um câncer no intestino nos últimos dois anos. A doença foi descoberta em janeiro de 2023 e, desde então, a cantora enfrentou um tratamento intenso que passou por várias etapas e diversas abordagens. Preta Gil faleceu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, durante um tratamento experimental nos Estados Unidos.

Sobre a volta aos palcos

O artista se apresentou no evento de inauguração da rede de fast fashion H&M, que começa a operar no país no próximo sábado. Além de Gil, Anitta, Agnes Nunes e a sul-africana Tyla também participaram da série de pocket shows no Auditório do Ibirapuera.

O compromisso aconteceu em meio a turnê Tempo Rei, que teve participação de Preta Gil. Em maio de 2025, a cantora subiu ao palco pela última vez, ao lado de seu pai, para cantar Drão, durante o show no Allianz Parque. "Eu tinha um certo receio quando fui começar essa turnê, mas ela dizia: ‘pai, vai em frente’. Ela me animava, participou quando pode participar", afirma ele.

A turnê retorna a São Paulo em outubro e depois passa por uma temporada internacional na Argentina e Chile, encerrando em março, em Belém. Aos 83 anos, Gil confirma que seguirá trabalhando mesmo após a série de shows, mas focará em sua saúde: "Vou ficar à disposição do meu próprio cuidado e bem-estar, enfim, da saúde e essas coisas todas de que temos de cuidar. E fico também à disposição da música, pois ela tem sempre sido minha fonte principal de sintonia”.

