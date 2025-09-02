Novos personagens entram em Êta Mundo Melhor! com plano contra Candinho

Os atores Claudio Gabriel e Dani Barros vão interpretar Aderbal e Marilda, os pais adotivos de Samir em Êta Mundo Melhor; saiba mais

A novela Êta Mundo Melhor! vai ganhar dois novos personagens a partir da próxima quinta-feira, 4. Os atores Claudio Gabriel e Dani Barros, que vão interpretar os personagens Aderbal e Marilda, entram na trama das seis da Globo como os pais adotivos de Samir (Davi Malizia).

Essa será mais uma das manobras de Celso (Rainer Cadete) para manter o garoto longe de Candinho (Sergio Guizé), seu verdadeiro pai. Porém, Zulma (Heloisa Périssé) não reage bem à novidade e, desconfiada das intenções do casal, une forças com Zenaide (Evelyn Castro) e o próprio Candinho para investigar o que realmente está por trás dessa decisão.

Em entrevista a Globo, Claudio Gabriel falou sobre seu personagem. "Aderbal é um trambiqueiro profissional, que não mede esforços para satisfazer os cruéis desejos de seu chefe, um enigmático e mal-humorado homem, interpretado por outro amigo querido, Luiz Nicolau. Dissimulado, se passa por um homem de bem, mas que no fundo esconde um vilão histriônico e um tanto trapalhão", explicou.

Dani também falou sobre o novo trabalho. "Estou adorando fazer parte dessa novela. Tem sido muito divertido, e estou encontrando muitas pessoas que eu admiro muito e que tenho vontade de trabalhar faz tempo. Estou assistindo, adorando, achando linda, poética, divertida, enfim, tudo isso. As gravações estão deliciosas", celebrou a atriz.

Vale lembrar que a atriz Flávia Alessandra vai voltar a dar vida à personagem Sandra, a vilã memorável da novela das seis de 2016, Êta Mundo Bom!, e já tem data marcada para retornar para a novela Êta Mundo Melhor!. Após a fuga cinematográfica no início da novela das 6 da Globo, Sandra fugiu da prisão com a ajuda de Ernesto (Eriberto Leão). Agora, ela volta com sede de vingança!

A TV Globo anunciou o retorno da personagem em seus perfis nas redes sociais. "Sim, é oficial. Ela está voltando. Ainda pior, se é que isso é possível... Disposta a fazer qualquer coisa para tirar da frente quem atrapalhar os seus planos", informou a emissora.

Claudio Gabriel e Dani Barros serão Aderbal e Marilda - Foto: Globo/Manoella Mello

Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital

Em Êta Mundo Melhor!, a vida de farsas e impunidade de Ernesto (Eriberto Leão) chega ao fim de maneira dramática. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a sequência será exibida a partir do dia 6 de setembro e promete prender o público com tensão, ação e emoção intensa.

O malandro, fugitivo da Justiça desde que raptou o filho de Candinho (Sergio Guizé), será flagrado na casa de Zulma (Heloisa Périssé) e perseguido pelas ruas da cidade até quase ser linchado pela população.

Desesperado ao ser avistado pelo detetive Sabiá (Fábio de Luca), Ernesto corre por ruas e praças, derrubando barracas e empurrando quem estiver em seu caminho. A situação se intensifica quando Sabiá grita em voz alta que ele é sequestrador de crianças. A notícia se espalha rapidamente, e a multidão enfurecida começa a cercar o vilão, clamando por justiça com as próprias mãos. Saiba mais!

