CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Novos personagens entram em Êta Mundo Melhor! com plano contra Candinho
Novelas / Armação!

Novos personagens entram em Êta Mundo Melhor! com plano contra Candinho

Os atores Claudio Gabriel e Dani Barros vão interpretar Aderbal e Marilda, os pais adotivos de Samir em Êta Mundo Melhor; saiba mais

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 09h58

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Claudio Gabriel e Dani Barros serão Aderbal e Marilda em Êta Mundo Melhor
Claudio Gabriel e Dani Barros serão Aderbal e Marilda em Êta Mundo Melhor - Foto: Globo/Manoella Mello

A novela Êta Mundo Melhor! vai ganhar dois novos personagens a partir da próxima quinta-feira, 4. Os atores Claudio Gabriel e Dani Barros, que vão interpretar os personagens Aderbal e Marilda, entram na trama das seis da Globo como os pais adotivos de Samir (Davi Malizia).

Essa será mais uma das manobras de Celso (Rainer Cadete) para manter o garoto longe de Candinho (Sergio Guizé), seu verdadeiro pai. Porém, Zulma (Heloisa Périssé) não reage bem à novidade e, desconfiada das intenções do casal, une forças com Zenaide (Evelyn Castro) e o próprio Candinho para investigar o que realmente está por trás dessa decisão.

Em entrevista a Globo, Claudio Gabriel falou sobre seu personagem. "Aderbal é um trambiqueiro profissional, que não mede esforços para satisfazer os cruéis desejos de seu chefe, um enigmático e mal-humorado homem, interpretado por outro amigo querido, Luiz Nicolau. Dissimulado, se passa por um homem de bem, mas que no fundo esconde um vilão histriônico e um tanto trapalhão", explicou. 

Dani também falou sobre o novo trabalho. "Estou adorando fazer parte dessa novela. Tem sido muito divertido, e estou encontrando muitas pessoas que eu admiro muito e que tenho vontade de trabalhar faz tempo. Estou assistindo, adorando, achando linda, poética, divertida, enfim, tudo isso. As gravações estão deliciosas", celebrou a atriz. 

Vale lembrar que a atriz Flávia Alessandra vai voltar a dar vida à personagem Sandra, a vilã memorável da novela das seis de 2016, Êta Mundo Bom!, e já tem data marcada para retornar para a novela Êta Mundo Melhor!. Após a fuga cinematográfica no início da novela das 6 da Globo, Sandra fugiu da prisão com a ajuda de Ernesto (Eriberto Leão). Agora, ela volta com sede de vingança!

A TV Globo anunciou o retorno da personagem em seus perfis nas redes sociais. "Sim, é oficial. Ela está voltando. Ainda pior, se é que isso é possível... Disposta a fazer qualquer coisa para tirar da frente quem atrapalhar os seus planos", informou a emissora.

Globo
Claudio Gabriel e Dani Barros serão Aderbal e Marilda - Foto: Globo/Manoella Mello

Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital

Em Êta Mundo Melhor!, a vida de farsas e impunidade de Ernesto (Eriberto Leão) chega ao fim de maneira dramática. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a sequência será exibida a partir do dia 6 de setembro e promete prender o público com tensão, ação e emoção intensa.

O malandro, fugitivo da Justiça desde que raptou o filho de Candinho (Sergio Guizé), será flagrado na casa de Zulma (Heloisa Périssé) e perseguido pelas ruas da cidade até quase ser linchado pela população.

Desesperado ao ser avistado pelo detetive Sabiá (Fábio de Luca), Ernesto corre por ruas e praças, derrubando barracas e empurrando quem estiver em seu caminho. A situação se intensifica quando Sabiá grita em voz alta que ele é sequestrador de crianças. A notícia se espalha rapidamente, e a multidão enfurecida começa a cercar o vilão, clamando por justiça com as próprias mãos. Saiba mais!

Leia também:Êta Mundo Melhor!: Estela guarda segredo devastador e teme perder Celso

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

globonovelaDani BarrosÊta Mundo MelhorCláudio Gabriel

Leia também

LUTO

Ator da Globo morreu aos 74 anos com doença cruel - Reprodução/Globo

Veterano global de Terra Nostra morreu aos 74 anos de doença grave silenciosa

CURIOSO

Novela da TV Globo teve horário eleitoral fictício; saiba mais sobre - Foto: Roberto Steinberger/Globo

Novela da TV Globo teve horário eleitoral fictício; descubra qual

Bastidores

Thiago Lacerda nas gravações de Terra Nostra - Foto: Jorge Baumann

Terra Nostra: Thiago Lacerda revela as cenas mais marcantes da novela

Bastidores

Charlotte Church e Agnaldo Rayol no programa Domingão do Faustão - Foto: Reprodução / Globo

Terra Nostra - Cantora da abertura da novela perdeu fortuna: ‘Pesadelo sombrio’

In memorian

Maria Fernanda Cândido e Raul Cortez em Terra Nostra - Foto: Jorge Baumann/Globo

Só saudade: relembre os atores da novela Terra Nostra já morreram

Bastidores

Leila (Carolina Dieckmmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) na novela Vale Tudo - Foto: Reprodução / Globo

Carolina Dieckmmann entrega segredo de acordo com Alexandre Nero para Vale Tudo

Últimas notícias

Tiago Scheuer vai apresentar o Hora 1Globo define novo apresentador para o Hora 1; saiba quem é Tiago Scheuer
Carolina DieckmannCarolina Dieckmmann defende filho após polêmica e nutrólogo explica: 'A chave está no equilíbrio'
Carlinhos de JesusCarlinhos de Jesus detalha sintomas antes do diagnóstico de doença autoimune
Ticiane Pinheiro estaria negociando com a GloboTiciane Pinheiro estaria negociando com a Globo com ajuda de César Tralli
Isabel Fillardis e Well AguiarIsabel Fillardis celebra novo ciclo de vida e carreira no Kurotel
Claudio Gabriel e Dani Barros serão Aderbal e Marilda em Êta Mundo MelhorNovos personagens entram em Êta Mundo Melhor! com plano contra Candinho
Gusttavo Lima e LeonardoGusttavo Lima revela conselho importante que recebeu de Leonardo: 'Um pai'
Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estiloRosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo
GominhoApós perder 62 kg, Gominho revela peso atual e lembra motivação para emagrecer: 'Estalo'
MC Daniel e Lorena MariaMC Daniel revela de quem partiu a decisão do término com Lorena Maria
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade