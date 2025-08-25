Veja as primeiras fotos de Flávia Alessandra em retorno para ‘Êta Mundo Melhor!’

Confira as primeiras fotos de Flávia Alessandra como Sandra em retorno para ‘Êta Mundo Melhor!’ após fuga cinematográfica no início da trama
Publicado em 25/08/2025, às 19h57 - Atualizado às 20h34
Flávia Alessandra voltou a dar vida à personagem Sandra, a vilã memorável da novela das seis de 2016, Êta Mundo Bom!, e já tem data marcada para retornar para a novela Êta Mundo Melhor!. Confira as primeiras fotos do retorno icônico:
Após a fuga cinematográfica no início da novela das 6 da Globo, Sandra fugiu da prisão com a ajuda de Ernesto (Eriberto Leão). Agora, ela volta com sede de vingança!
A TV Globo anunciou o retorno da personagem em seus perfis nas redes sociais. “Sim, é oficial. Ela está voltando. Ainda pior, se é que isso é possível... Disposta a fazer qualquer coisa para tirar da frente quem atrapalhar os seus planos”, informou a emissora.
A publicação rendeu a animação dos fãs da telenovela. “Amo ela como vilã”, comentou seguidora. “Wow!!!! Só vem Sandra!!”, escreveu um internauta. “Aiiii que que deusa”, anunciou um usuário.
Ver essa foto no Instagram
A cantora Preta Gil foi vítima de câncer no intestino e faleceu no último mês de julho. A diretora de Êta Mundo Melhor!, novela das seis, decidiu homenageá-la no episódio do último sábado, 23.
A personagem Dita (Jeniffer Nascimento) encontrou uma foto de Preta Gil em um corredor dedicado a cantores que marcaram a época, na Rádio Paraíso, e demonstrou sua inspiração diante do quadro. “Ocê me inspira tanto...", afirmou a personagem.
A ideia veio de Amora Mautner, diretora da novela e amiga de Preta. “No cenário, tínhamos fotos de cantoras de rádio da época e pedi que colocassem a foto da Preta no lugar para fazer essa homenagem. A Preta é minha referência de vida, minha irmã, meu sol, aprendendo a viver sem ela, e com ela sempre, dentro de mim”, contou ela.
Leia também: Flávia Alessandra recorda fim do casamento com Marcos Paulo: 'Complicado'
|Gusttavo Lima surpreende fãs em boteco lotado de Goiânia
|Jay-Z é eleito o músico mais rico do mundo; confira sua fortuna!
|Rodrigo Faro revela que quase desistiu da Dança dos Famosos depois de começar
|Ana Castela inaugura brinquedoteca no Hospital de Amor em Barretos
|Veja as primeiras fotos de Flávia Alessandra em retorno para ‘Êta Mundo Melhor!’
|Celso Portiolli surpreende ao anunciar data de sua aposentadoria
|Daniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'
|Hugo Souza vive emoção em convocação após perder filhos gêmeos
|Saiba quais artistas fizeram a maior doação durante a Festa de Barretos
|João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"