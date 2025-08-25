Veja as primeiras fotos de Flávia Alessandra em retorno para ‘Êta Mundo Melhor!’

Confira as primeiras fotos de Flávia Alessandra como Sandra em retorno para ‘Êta Mundo Melhor!’ após fuga cinematográfica no início da trama

Flávia Alessandra voltou a dar vida à personagem Sandra, a vilã memorável da novela das seis de 2016, Êta Mundo Bom!, e já tem data marcada para retornar para a novela Êta Mundo Melhor!. Confira as primeiras fotos do retorno icônico:

Após a fuga cinematográfica no início da novela das 6 da Globo, Sandra fugiu da prisão com a ajuda de Ernesto (Eriberto Leão). Agora, ela volta com sede de vingança!

A TV Globo anunciou o retorno da personagem em seus perfis nas redes sociais. “Sim, é oficial. Ela está voltando. Ainda pior, se é que isso é possível... Disposta a fazer qualquer coisa para tirar da frente quem atrapalhar os seus planos”, informou a emissora.

A publicação rendeu a animação dos fãs da telenovela. “Amo ela como vilã”, comentou seguidora. “Wow!!!! Só vem Sandra!!”, escreveu um internauta. “Aiiii que que deusa”, anunciou um usuário.

Confira as fotos:

Flávia Alessandra em 'Êta Mundo Melhor!" Fotos: Divulgação

Flávia Alessandra em 'Êta Mundo Melhor!" Fotos: Divulgação

Flávia Alessandra em 'Êta Mundo Melhor!" Fotos: Divulgação

Preta Gil é homenageada em ‘Êta Mundo Melhor!’

A cantora Preta Gil foi vítima de câncer no intestino e faleceu no último mês de julho. A diretora de Êta Mundo Melhor!, novela das seis, decidiu homenageá-la no episódio do último sábado, 23.

A personagem Dita (Jeniffer Nascimento) encontrou uma foto de Preta Gil em um corredor dedicado a cantores que marcaram a época, na Rádio Paraíso, e demonstrou sua inspiração diante do quadro. “Ocê me inspira tanto...", afirmou a personagem.

A ideia veio de Amora Mautner, diretora da novela e amiga de Preta. “No cenário, tínhamos fotos de cantoras de rádio da época e pedi que colocassem a foto da Preta no lugar para fazer essa homenagem. A Preta é minha referência de vida, minha irmã, meu sol, aprendendo a viver sem ela, e com ela sempre, dentro de mim”, contou ela.

