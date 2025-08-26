Êta Mundo Melhor!: Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital

O Vião Ernesto se dá mal e finalmente será capturado após perseguição na novela 'Êta Mundo Melhor!'; saiba o que vai acontecer!

Em Êta Mundo Melhor!, a vida de farsas e impunidade de Ernesto (Eriberto Leão) chega ao fim de maneira dramática. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a sequência será exibida a partir do dia 6 de stembro e promete prender o público com tensão, ação e emoção intensa.

O malandro, fugitivo da Justiça desde que raptou o filho de Candinho (Sergio Guizé), será flagrado na casa de Zulma (Heloisa Périssé) e perseguido pelas ruas da cidade até quase ser linchado pela população.

Desesperado ao ser avistado pelo detetive Sabiá (Fábio de Luca), Ernesto corre por ruas e praças, derrubando barracas e empurrando quem estiver em seu caminho. A situação se intensifica quando Sabiá grita em voz alta que ele é sequestrador de crianças. A notícia se espalha rapidamente, e a multidão enfurecida começa a cercar o vilão, clamando por justiça com as próprias mãos.

Durante a fuga, Ernesto tropeça e torce o pé, caindo ao chão. A população começa a atirar tomates e gritar ameaças: "Quem mexe com criança merece apanhar!", exclama um dos presentes, evidenciando o ódio coletivo contra ele. Apavorado, Ernesto implora para não ser agredido, mas o pior é impedido graças à chegada oportuna de Sabiá, que afasta os revoltosos e garante que o caso será tratado pela polícia.

Hospital e lembranças traumáticas

Com o pé torcido e impossibilitado de se levantar, Ernesto é levado à força pelo detetive. Já na emergência, ele aparece algemado a uma cadeira, irritado e sofrendo com a demora no atendimento causada por um acidente de bonde que sobrecarregou os médicos.

Nesse momento, Estela (Larissa Manoela) se depara com o criminoso no hospital. A enfermeira não deseja atendê-lo e revive o trauma do passado, lembrando do sofrimento que Ernesto lhe causou anos antes. A tensão é palpável, e o público percebe que a impunidade do vilão finalmente chega a um ponto crítico, trazendo justiça e consequências à altura de seus crimes.

A exibição do capítulo promete ser um marco na trama, combinando ação, emoção e revelações que afetam diretamente Estela e sua trajetória.

Vilão cruza caminho de Anabela e assusta Estela

Na novela Êta Mundo Melhor!, Estela (Larissa Manoela) viverá um dos momentos mais angustiantes de sua trajetória na novela das seis da Globo. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a sequência que será exibida a partir da próxima sexta-feira, 29, mostrará a enfermeira flagrando Ernesto (Eriberto Leão) com Anabela (Isabelly Carvalho) em plena rua.

O bandido, que seduziu Estela anos atrás e a abandonou, se aproxima de Anabela, que está acompanhada de Aladin (Vicente Alvite). Sem perceber o perigo, Ernesto tenta conversar com a menina, que não entende a gravidade da situação. Entretanto, Sabiá (Fábio de Luca) o reconhece e dá início a uma perseguição, fazendo com que o vilão fuja desesperado.

De longe, Estela observa tudo e fica petrificada. "Não pode ser", diz, paralisada, enquanto memórias traumáticas do passado voltam à tona. Este momento é decisivo para a protagonista, pois sugere que o segredo envolvendo Anabela começa a se revelar. Saiba mais!

