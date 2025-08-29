Êta Mundo Melhor!: Estela guarda segredo devastador e teme perder Celso

Após pedido de casamento, Estela compartilha segredo com Dita e enfrenta seus medos sobre o relacionamento com Celso em Êta Mundo Melhor!
Em Êta Mundo Melhor!, a felicidade de Estela (Larissa Manoela) com Celso (Rainer Cadete) será colocada à prova mais uma vez. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, após a euforia de reatar o namoro com o primo de Candinho (Sergio Guizé) e o pedido de casamento, a enfermeira se verá confrontada com um passado sombrio que ela guarda a sete chaves.
Em um desabafo com Dita (Jeniffer Nascimento), a jovem revela que, embora esteja nas nuvens por seu noivado, também se sente no inferno, devido a um segredo que não teve coragem de contar nem para Celso. Curiosa e preocupada com a amiga, a cantora pergunta o motivo para a dupla sensação de felicidade e tristeza.
Estela, com o coração apertado, responde: "Segredos que não tive coragem de contar para ninguém. Muito menos para o Celso." A artista da rádio, sempre atenta às angústias da mocinha, escuta com atenção e paciência, percebendo que há mais nessa história. A revelação faz com que o público comece a desconfiar que o segredo está relacionado a Anabela (Isabelly Carvalho), e que a enfermeira é, na verdade, mãe da menina e não irmã, como todos acreditavam.
Nas cenas que serão exibidas na próxima semana, Estela começa a dar pistas sobre esse segredo, o que a deixa ainda mais angustiada. Ela compartilha com Dita a vontade de se casar com Celso, mas também sente que precisa ser honesta com ele, o que a faz questionar seu futuro com o noivo. "A história não acaba aí. A parte mais complicada vem depois de esse homem ter me deixado", revela ela, se referindo ao homem que a abandonou no passado e que deixou marcas profundas em sua vida.
Estela diz a Dita que o abandono a deixou humilhada e sem rumo. "Levou todo o dinheiro que eu tinha. Fui obrigada a pedir na rua para voltar para casa. Muita humilhação", desabafa. Ela, no entanto, teme que seu passado venha a impactar seu relacionamento com Celso. A enfermeira descreve sua vida como uma "radionovela sem um final feliz", mostrando o quanto esse segredo ainda a afeta profundamente.
A atriz Flávia Alessandra voltou a dar vida à personagem Sandra, a vilã memorável da novela das seis de 2016, Êta Mundo Bom!, e já tem data marcada para retornar para a novela Êta Mundo Melhor!.
Após a fuga cinematográfica no início da novela das 6 da Globo, Sandra fugiu da prisão com a ajuda de Ernesto (Eriberto Leão). Agora, ela volta com sede de vingança! A TV Globo anunciou o retorno da personagem em seus perfis nas redes sociais.
"Sim, é oficial. Ela está voltando. Ainda pior, se é que isso é possível... Disposta a fazer qualquer coisa para tirar da frente quem atrapalhar os seus planos", informou a emissora. A publicação rendeu a animação dos fãs da telenovela. "Amo ela como vilã", comentou seguidora. "Wow!!!! Só vem Sandra!!", escreveu um internauta. "Aiiii que deusa", anunciou um usuário. Veja as fotos de Flávia Alessandra como Sandra!
