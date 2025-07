Giovanna Lancellotti volta ao trabalho apenas 2 dias após o casamento

Recém-casada, Giovanna Lancellotti volta ao trabalho nos estúdios da Globo para gravar suas cenas na novela das 7, Dona de Mim

Recém-casada, a atriz Giovanna Lancellotti já está de volta ao trabalho! Nesta terça-feira, 1º, ela retomou sua rotina de gravação como a personagem Kami na novela Dona de Mim, trama das 7 da Globo. Ela teve apenas dois dias para curtir após se casar com Gabriel David no último sábado, 28 de junho.

Nas redes sociais, a estrela gravou stories de sua chegada ao trabalho nesta terça. "Voltando à vida real. Kami está de volta. Estou passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho, mensagens lindas que a gente tem recebido. Foram dias muito especiais, me diverti muito, me emocionei muito. até agora eu estou meio em Nárnia de tanta informação e tanto amor que a gente recebeu. Foi muito legal! Os melhores dias da minha vida. É muito legal casar, gente! Agora vamos dar vida à Kami. Giovanna está casada, mas Kami está na luta. Hoje tem mais”, afirmou ela.

Então, Giovanna ainda revelou que levou alguns docinhos do casamento para os colegas de elenco. "Fiquei fora da novela esses dias. Porém, trouxe os docinhos da festa. Hoje tem lanchinho. Eu preciso parar de comer esses doces, não sei onde eu vou parar. Complicado, mas muito bom”, declarou.

Antes do casamento, o marido da atriz, Gabriel David, contou que eles ainda vão organizar a lua de mel para o futuro. "Infelizmente, não vai ser agora. A Giovanna segue trabalhando, ela está no meio da novela. Ela tem bastante tempo de trabalho, eu também tenho uns trabalhos", disse ele há poucos dias.

Detalhes do vestido de noiva de Giovanna Lancellotti

Giovanna Lancellotti e Gabriel David celebraram no sábado, 28, a segunda cerimônia de casamento. O evento aconteceu em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, na vinícola da família da atriz, semana após os dois oficializarem a união aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Para o momento especial, a noiva escolheu um vestido do estilista francês Giambattista Valli, conhecido mundialmente por suas criações românticas e marcantes. O modelito, que traz uma imagem romântica, elegante e fashion, foi confeccionado com renda francesa e possui duas peças, sendo a de cima um bolero com manga de sino.

"O vestido de noiva foi uma escolha muito especial, mas quando vi o croqui, me emocionei. Ele é feito com renda francesa, tem uma textura maravilhosa. Mas o que me arrebatou foi o véu. Ele tem um babado em volta de toda a borda, que dá um ar mais dramático, mais lúdico. É o vestido da minha vida", descreveu a famosa; confira os registros!

