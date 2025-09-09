Êta Mundo Melhor!: Sandra mostra seu lado cruel e humilha nova vítima

Após Sandra flagrar Inês furtando, a vilã a arrasta para seu castelo e impõe uma série de humilhações para mantê-la sob controle em Êta Mundo Melhor!

Sandra (Flávia Alessandra) vai mostrar que não tem limites para a sua crueldade em Êta Mundo Melhor!. Na Europa, a vilã flagrará Inês (Joana Solnado) furtando carteiras na rua e a obrigará a se tornar sua dama de companhia em troca de não ser entregue à polícia.

A criminosa usará a fraqueza da portuguesa para forçá-la a obedecer suas ordens, impondo um regime de servidão. A violência psicológica e física fará parte do relacionamento das duas, com Sandra pressionando a nova cúmplice: "Vai me obedecer sem piscar?".

Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a partir do flagrante, Inês será arrastada por Sandra para dentro do castelo onde ela vive com o barão interpretado por Jaime Leibovitch, seu futuro marido, e passará a sofrer humilhações constantes na novela das seis da Globo. A portuguesa até chorará com uma das primeiras punições que receberá, em um sinal da violência que a espera no local. A vilã não terá um pingo de compaixão e fará questão de mostrar que Inês está sob seu poder.

Em uma das cenas mais fortes, a portuguesa penteará os cabelos da vilã, mas a escova prenderá em uma mecha. Sandra reagirá com violência: "Ai! Sua desastrada!", gritará, agarrando o pulso da funcionária com força. Inês pedirá perdão, aos prantos: "Não pretendia magoá-la". A atitude da vilã mostrará toda a sua maldade, usando a situação como uma oportunidade de humilhação.

Sandra não terá dó. A vilã colocará a mulher na frente do espelho e começará a escovar seus cabelos com raiva, como forma de punição. "Passei seis anos comendo o pão que o diabo amassou em uma prisão. Eu prefiro morrer a voltar a ser presa!", esbravejará a vilã, revelando o trauma do passado que a torna ainda mais amarga e perigosa. Inês chorará e implorará: "Por favor, madame Sandra. Está a machucar-me!". A violência não vai parar por aí. Em outro momento, a vilã se irritará com os questionamentos da dama de companhia e avançará sobre ela, gritando que odeia o barão e que vai se livrar dele na noite de núpcias, expondo seu plano criminoso.

A portuguesa, assustada, prometerá obediência total: "Faço tudo o que mandar. Tudo". Apesar das agressões, Sandra alternará momentos de falsa ternura para manter Inês sob controle. Ao se acalmar, a megera fará carinho na colega e ordenará: "Volte a escovar os meus cabelos. Mas com cuidado, querida". Em silêncio, Inês pegará a escova com mãos trêmulas, tentando conter as lágrimas e obedecerá a ordem.

Chantagem de vilão coloca Celso em situação desesperadora

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, o gerente da fábrica Celso (Rainer Cadete) será acuado por uma chantagem vinda de quem menos espera. Preso, Ernesto (Eriberto Leão) não perderá a oportunidade de tentar se beneficiar da situação e o forçará a agir em seu favor sob ameaça de revelar um dos maiores segredos da trama: que Samir (Davi Malizia) é, na verdade, filho de Candinho (Sergio Guizé). A sequência de tensão terá início com uma visita de Celso à prisão, onde o bandido o aguarda.

A sequência começará com Ernesto, debochado, provocando Celso durante a visita. O vilão, sem hesitar, faz sua exigência em tom de ironia: "Você vai arranjar um bom advogado para me tirar daqui", pedirá o bandido, segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV. Celso ficará indignado com a insolência de Ernesto e se recusará a ajudar, declarando que ele "vai mofar nessa prisão até o fim de seus dias". O criminoso, porém, terá uma carta poderosa na manga e não temerá o desafio, sabendo que detém um segredo capaz de destruir a vida do almofadinha. Saiba mais!

