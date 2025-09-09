Globo altera horário de novelas e Jornal Nacional nesta semana; saiba mais

Os horários de Êta Mundo Melhor!, Dona de Mim, Vale Tudo e do JN vão sofrer alterações por causa do jogo da Seleção Brasileira e da Copa do Brasil

A grade de programação da TV Globo sofrerá ajustes nessa semana por causa do jogo da Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e das partidas válidas pelas quartas de final Copa do Brasil.

Nesta terça-feira, 9, a seleção brasileira encerra a sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 diante da Bolívia. A partida acontece às 20h30 (de Brasília) no Estádio Municipal de El Alto, a 4.100 metros de altitude.

Também nesta semana acontecerá os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na quarta-feira, 10, a Globo transmite o jogo entre Corinthians e Athletico-PR às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. E na quinta-feira, 11, terá Botafogo e Vasco às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Com essas transmissões, os horários das novelas Êta Mundo Melhor!, Dona de Mim e Vale Tudo, além do Jornal Nacional, vão sofrer ajustes. Confira como vai ficar:

Novelas:

Êta Mundo Melhor:

Terça (9/9) - 17h50

Quarta (10/9) - 17h50

Quinta (11/9) - 18h05

Dona de Mim

Terça (9/9) - 18h50

Quarta (10/9) - 19h00

Quinta (11/9) - 19h15

Vale Tudo

Terça (9/9) - 22h30

Quarta (10/9) - 20h35

Quinta (11/9) - 20h35

Jornal Nacional

Terça (9/9) - 19h30

Quarta (10/9) - 19h45

Quinta (11/9) - 20h00

Saiba quando William Bonner deixa o Jornal Nacional e estreia no Globo Repórter

O jornalista William Bonner surpreendeu o público ao revelar que deixará a bancada do 'Jornal Nacional' em novembro. O comunicador, que se tornou o âncora com mais tempo de permanência no noticiário, passará a apresentar o 'Globo Repórter' ao lado de Sandra Annenberg a partir de 2026.

E, ao que tudo indica, Bonner já possui data de estreia no programa exibido às sextas-feiras na Globo. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a previsão é de que o jornalista apareça pela primeira vez na atração em 20 de fevereiro de 2026, diretamente de Nova York.

William Bonner ficará no 'Jornal Nacional' até novembro deste ano, sendo substituído por César Tralli. A notícia foi confirmada pelo comunicador ao vivo, durante o telejornal de segunda-feira, 1º. Na ocasião, ele explicou o motivo para fazer a mudança profissional neste momento.

"Eu estou concluindo o meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata [Vasconcellos] nesta bancada vai ser o nosso colega César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui, todas as noites", disse ele, na ocasião.

Leia também:Vale Tudo: Consuêlo tem reviravolta em sua vida e namoro do filho acaba