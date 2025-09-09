Êta Mundo Melhor!: Chantagem de vilão coloca Celso em situação desesperadora

Na novela Êta Mundo Melhor!, Ernesto faz exigência arriscada e ameaça expor o segredo de Celso envolvendo Candinho e Samir

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, o gerente da fábrica Celso (Rainer Cadete) será acuado por uma chantagem vinda de quem menos espera.

Preso, Ernesto (Eriberto Leão) não perderá a oportunidade de tentar se beneficiar da situação e o forçará a agir em seu favor sob ameaça de revelar um dos maiores segredos da trama: que Samir (Davi Malizia) é, na verdade, filho de Candinho (Sergio Guizé). A sequência de tensão terá início com uma visita de Celso à prisão, onde o bandido o aguarda.

A sequência começará com Ernesto, debochado, provocando Celso durante a visita. O vilão, sem hesitar, faz sua exigência em tom de ironia: "Você vai arranjar um bom advogado para me tirar daqui", pedirá o bandido, segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV.

Celso ficará indignado com a insolência de Ernesto e se recusará a ajudar, declarando que ele "vai mofar nessa prisão até o fim de seus dias". O criminoso, porém, terá uma carta poderosa na manga e não temerá o desafio, sabendo que detém um segredo capaz de destruir a vida do almofadinha. "Prefere que conte tudo que sei sobre você para Candinho? Também posso contar para Estela (Larissa Manoela)", disparará o vilão, com um sorriso cínico no rosto.

Apesar da ameaça, Celso ainda tentará desdenhar da situação, confiando na sua reputação para se defender. "Diga o que quiser, ninguém vai acreditar! Você é um bandido, um escroque da pior espécie! Eu sou um cidadão honrado", ele tentará argumentar, defendendo sua imagem de pessoa correta. O criminoso, no entanto, retrucará com sangue-frio, desmascarando a hipocrisia de Celso. "Não somos tão diferentes assim. Você é tão bandido quanto eu. Se não for ainda pior", cravará o vilão, deixando Celso à beira de um colapso. O gerente da fábrica não saberá como reagir à provocação, que atinge em cheio sua falsa pose de homem de bem.

A chantagem surtirá um efeito imediato e devastador. Embora tente manter a pose durante a conversa na prisão, Celso sairá da penitenciária em pânico, ciente de que Ernesto tem o poder de destruir sua reputação. Pior, ele pode acabar com o segredo que protegeu há tanto tempo, envolvendo a paternidade de Samir.

Com medo de ver tudo ruir, o almofadinha será obrigado a considerar seriamente a proposta do bandido e poderá acabar bancando sua liberdade, em uma decisão que pode mudar completamente os rumos da novela e colocar em risco a vida de todos os envolvidos.

Ernesto sai da cadeia e ostenta riqueza com ajuda inesperada

O pior bandido de Êta Mundo Melhor! vai deitar e rolar na trama, conseguindo escapar de sua pena na cadeia e mostrando para todos os que o odeiam que ele está por cima. Ernesto (Eriberto Leão), que será preso nos próximos capítulos da novela, já tem data para sair da cadeia: 30 de setembro.

O criminoso, que cometeu diversas atrocidades ao longo da história, conseguirá sua liberdade graças à influência de seu padrinho, Paixão (Henri Pagnoncelli), que surgirá na novela para ajudá-lo. O poderoso padrinho do vilão contratará um bom advogado para livrar a cara do afilhado, segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV.

A influência do homem será tão grande que um juiz acabará mandando soltar o sequestrador de crianças, garantindo que ele não pague por seus crimes. Paixão, que estará muito doente, vai planejar deixar seu patrimônio para o vilão, oferecendo-lhe todo o apoio financeiro para recomeçar a vida. O padrinho fará questão de blindar o afilhado e dará a ele a oportunidade de construir uma nova trajetória. "Quero que tenha toda estrutura para recomeçar a sua nova vida", dirá. Saiba mais!

