Êta Mundo Melhor!: Samir luta contra adoção e faz pedido comovente a Candinho

Samir implora por ajuda e faz emocionante pacto com Candinho, que promete encontrar o pai do menino na novela Êta Mundo Melhor!

Samir (Davi Malizia) viverá momentos de grande desespero em Êta Mundo Melhor! ao descobrir que terá de ser entregue a pais adotivos.

O menino, que sempre acreditou que um dia seu pai de verdade viria para buscá-lo, será confrontado com a realidade e não vai querer ir morar com o casal Aderbal (Cláudio Gabriel) e Marilda (Dabi Barros). O plano, orquestrado por Celso (Rainer Cadete) e Zulma (Heloisa Périssé), terá um grande obstáculo: a resistência da criança, que fará um pedido de ajuda desesperado a Candinho (Sergio Guizé).

Segundo o site Notícias da TV, o garoto encontrará o matuto na casa de Celso, o abraçará forte e fará um apelo. "Sei que um dia o meu pai vai aparecer para me buscar! Não deixa eu ser adotado, Candinho! Não quero ir embora daqui, Candinho!", pedirá.

A promessa do mocinho virá em seguida. "Ninguém vai levá ocê daqui nas força, não, Samir. Se ocê num qué í, num vai!", ele garantirá ao menino, com seu jeito protetor. A cena ganhará uma reviravolta quando Zulma, para a surpresa de todos, concordar com a posição de Candinho: "Concordo com Candinho. Se o garoto não quer, devemos respeitar sua vontade".

Ainda assim, Celso contra-argumentará a opinião dos dois. "Samir é apenas uma criança. Não tem idade para decidir os seus rumos", dirá, e os pais adotivos prometerão que o garoto terá uma vida boa com eles. O menino, no entanto, não se convencerá com as palavras do casal. "Não quero ir com eles! Não quero! O meu pai ainda vai voltar! Nós vamos ficar juntos! Não é, Candinho?", ele perguntará, em busca de uma garantia. "Vô fazê de tudo pra achá o seu paizinho, Samir. Vô revirá esse mundão intero!", prometerá o mocinho, sem desconfiar que ele mesmo é o pai que o garoto tanto procura.

Aderbal e Marilda ainda tentarão, mais uma vez, conquistar o coração de Samir. "Se ao menos Samir nos desse uma chance de nos conhecermos melhor...", dirá o pai adotivo. A esposa o complementará: "Se tivermos uma oportunidade, conquistaremos o seu coraçãozinho...". O personagem de Davi Malizia, no entanto, os olhará, não dará confiança e abraçará Candinho com força, pedindo: "Quero o meu pai, Candinho! Meu pai de verdade!".

O protagonista o levará para conversar a sós. "Fica anssim, não, Samir! Pode sê bão ocê tê um pai e uma mãe pra cuidá docê", sugerirá o personagem de Sergio Guizé. "Prefiro continuar no orfanato. Vai que meu pai volta para me buscar e não me encontra na Casa dos Anjos?", rebaterá a criança. Candinho, então, fará um novo acordo com Samir. "Se ele vié, a premera pessoa a sabê vai sê ocê, qui vô avisá. Má, inquanto isso, ocê podia morá cum esses pai postiço. Ocê vai e fica um tempo cum eles. Si achá ruim, ocê vorta! Num custa tentá!".

Samir, com o coração mais calmo, fará um pedido final. "Se você acha que é melhor assim, eu vou. Mas se eu não gostar, promete que você vai me buscar?", ele solicitará. O caipira afirmará: "Prometo, Samir. I promessa é dívida!", e os dois se abraçarão.

Ernesto sai da cadeia e ostenta riqueza com ajuda inesperada

O pior bandido de Êta Mundo Melhor! vai deitar e rolar na trama, conseguindo escapar de sua pena na cadeia e mostrando para todos os que o odeiam que ele está por cima. Ernesto (Eriberto Leão), que será preso nos próximos capítulos da novela, já tem data para sair da cadeia: 30 de setembro.

O criminoso, que cometeu diversas atrocidades ao longo da história, conseguirá sua liberdade graças à influência de seu padrinho, Paixão (Henri Pagnoncelli), que surgirá na novela para ajudá-lo. O poderoso padrinho do vilão contratará um bom advogado para livrar a cara do afilhado, segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV. Saiba mais!

