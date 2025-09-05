Êta Mundo Melhor!: Estela descobre podre de Celso e se choca com a verdade

Durante uma conversa com Dita na novela Êta Mundo Melhor!, Estela ficará surpresa ao descobrir uma história envolvendo o passado de Celso

Estela (Larissa Manoela) vai levar um susto daqueles ao descobrir o passado sombrio da irmã de Celso (Rainer Cadete) em Êta Mundo Melhor!. A revelação virá durante uma conversa com Dita (Jeniffer Nascimento), em cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 13.

Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV. depois de comentar que reencontrou Ernesto (Eriberto Leão), Estela desabafará: "Foi horrível, Dita! Ver aquele homem que me seduziu, me tirou de casa e me abandonou na rua". A amiga se surpreenderá com a notícia: "Esse Ernesto é ruim feito o cão! Ele qui virô a cabeça da Filó (Débora Nascimento), a esposa falecida do Candinho (Sergio Guizé)!".

Estela ficará ainda mais chocada quando descobrir que o bandido também namorou Sandra (Flávia Alessandra), a irmã de Celso. "E parece que virou também a cabeça de Sandra", comentará Estela, que saberá somente que a cunhada estava presa antes de sumir no mundo.

Dita não deixará barato e entregará o segredo que Celso ainda não terá falado para a namorada: "Isso num é verdade, Estela. Num conheci muito essa muié, mas o quieu sei é qui essa Sandra era a pior de todos". A fala deixará Estela apavorada. "Coitado de Celso ter uma irmã tão má. Mas, felizmente, ela sumiu no mundo", reagirá a moça, aliviada por acreditar que Sandra estará longe. Dita reforçará o desejo de ambas: "Tumara qui num vorte é nunca!", ela dirá, fazendo até o sinal da cruz.

Enquanto Estela e Dita conversam, do outro lado do mundo, o público verá Sandra vivendo em um castelo europeu, planejando um golpe contra um barão milionário e prometendo vingança. A vilã não apenas não está longe, como pode retornar a qualquer momento, e a conversa entre Estela e Dita reforça o perigo iminente.

Segredo sobre Samir coloca Zulma nas mãos de uma chantagista

Zulma (Heloisa Périssé) será chantageada por uma personagem inesperada em Êta Mundo Melhor!. A megera será pega de surpresa com o retorno de Carmem (Cristiane Amorim), a falsa cigana que se apresenta como vidente. A golpista não hesitará em usar o que sabe sobre Samir (Davi Malizia) para conseguir o que deseja: um teto e comida.

Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a princípio, Zulma tentará expulsar a recém-chegada. "A última vez que abracei você perdi a carteira e um colar!", disparará a exploradora. Carmem, entretanto, revelará que não voltou por saudade. "Sei quem é o pai do bebê que deixei aqui anos atrás", disparará, provocando pânico em Zulma. Saiba mais!

